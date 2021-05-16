أمريكية تطعن طفلتها 50 مرة وتنتزع أحشاء رضيعها لممارسة السحر الأسود

في حادثة صادمة ومروعة أقدمت أم أمريكية على انزع أحشاء ابنها الرضيع البالغ من العمر 10 أشهر وطعن ابنتها البالغة من العمر 10 سنوات لممارسة السحر الأسود عليهما.

وقع الحادث المروع في منزل في مدينة نيوبورت نيوز بولاية فيرجينيا الأمريكية، حيث زُعم أن "سارة جانوي"(35 عامًا) استخدمت سكين جيب لمهاجمة طفليها وقتلهما.

ونشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أن "سارة" انتزعت أحشاء ابنها الرضيع زيل هوارد وسددت 50 طعنة لطفلتها التي لم تكشف الصحيفة عن اسمها، وذلك خلال عملها بالسحر في منزلهما.

وأعلنت الشرطة وفاة الطفل الرضيع في الحال، حيث كان مصابًا بعدة طعنات في جسده أيضًا، وتم نقل شقيقته للمستشفى ولكن لم يتم حتى الآن تحديد مصيرها.

وأضافت الشرطة في بيانها أن "سارة جانوي أرسلت لخطيبها رسالة تخبره فيها أنه يجب عليه ألا يحزن، عندما يعود إلى المنزل ويجدهما مغطيين بالدماء".



وكانت الأم القاتلة عند وصول الشرطة للمنزل مستلقية بجانب طفليها المذبوحين على السرير، والدماء في كل مكان في الغرفة.

واعترفت للشرطة في مكان الواقعة أنها المسؤولة عن ما حدث، حيث تم إلقاء القبض عليها في الحال وأرسلت للمستشفى لأنها كانت مصابة بجروح في ذراعها.

وأدلى "كلاي كونيل"، أحد الجيران، أن جانوي كانت مهتمة بالسحر وأنها أخبرته أنها تعمل في هذا الشأن.

ووجهت للأم تهمة القتل المتعمد من الدرجة الثانية، وإساءة معاملة الأطفال وإصابتهما بجروح قاتلة. والآن توجد "جانوي" في سجن نيوبورت نيوز سيتي، ومن المقرر أن تمثُل أمام المحكمة في الـ20 من شهر مايو الجاري.

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