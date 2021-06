أمريكية تنتظر طفلها الـ15 بعد أربع مجموعات من التوائم

تستعد عائلة أمريكية لاستقبال طفلها الـ15 لينضم إلى مجموعة أطفالهما المؤلفة من أربع مجموعات من التوائم.

وكانت الأم "كارين" (40 عامًا)، وزوجها "ديون ديريكو" (49 عامًا) قد أنجبت أطفالها الـ14 بسلسلة من الولادات المتعددة والمتعاقبة لولادتين منفصلتين وتوأم خماسي وتوأمين ثنائي وتوأم ثلاثي.

ولدى الثنائي "كارين" وزوجها "ديون ديريكو":

"دريان" (16 عامًا)

"ديريك" (11 عامًا)

التوأم الثنائي "دالاس" و"دنفر" (10 أعوام)

التوأم الخماسي "الدينيكو" و"داريز" و"ديوني" و"دايسيان" و"دايتن" (8 أعوام)

التوأم الثنائي "دييز" و"ديور" (3 سنوات)

التوأم الثلاثي "داوسين" و"ديرين" و"دايفر" (عامين)

وكشف الزوجان الآن أنهما قد يرحبان بالطفل الخامس عشر في العائلة في السلسلة الجديدة من TLC's Doubling Down with the Derricos.