أميرة أردنية تعيش في لندن تفتح النار على الملكة نور إثر حادثة الأمير حمزة.. ثم تتراجع

توجهت الأميرة فريال إرشيد، الزوجة الأولى للأمير الأردني محمد بن طلال، عبر حسابها على موقع "تويتر لتهاجم الملكة نور، أرملة العاهل الأردني السابق الحسين بن طلال، إثر حادثة الأمير حمزة المتهم بمحاولة زعزعة استقرار البلاد.

وكتبت الأميرة فريال في تغريدتها التي حذفتها لاحقًا: "يبدو أن الملكة نور وابناءها لديهم طموح أعمى، إنه شعور وهمي وعديم الجدوى وغير مستحق وزائف بالاستحقاق".

وتابعت: "يجب أن يعرفوا جميعًا بشكل أفضل أن قانون الخلافة الدستوري، من الأب إلى الابن الأكبر، من ذوي الخبرة، مع سجل الخدمة".

وختمتها بعبارة: "اعقلوا يا أولاد".

وبعد ساعات، قامت الأميرة فريال، المقيمة في لندن، بحذف تغريدتها، والتي اعتبرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي خطوة جريئة في الوقت الذي طالبت فيه الملكة نور أن "تسود الحقيقة والعدالة لكل الضحايا الأبرياء لهذا البهتان الآثم".

وكتبت الملكة نور عبر تغريدة نشرتها على حسابها على "تويتر": "أتوجه بالدعاء من أجل أن تسود الحقيقة والعدالة لكل الضحايا الأبرياء لهذا البهتان الآثم".

يذكر أن السلطات الأردنية قررت إحالة الأمير حمزة وشخصيات أخرى إلى محكمة أمن الدولة بتهمة "حياكة مؤامرة" ضد الأردن حسبما أعلن نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية أيمن الصفدي.

ويُعد هذا الإجراء غير مألوف في تاريخ العائلة الحاكمة في الأردن، إذ تورط في القضية باسم عوض الله الشخصية المعروفة في الأردن والذي تولى رئاسة الديوان الملكي سابقًا، بالاضافة الى الشريف حسن بن زيد وهو شخص غير معروف للأردنيين.

الأميرة فريال إرشيد

والأميرة فريال إرشيد هي الزوجة الأولى للأمير محمد بن طلال، وهي ابنة السيد فريد محمود إرشيد، ووالدها كان عضوًا في البرلمان الأردني.

كما أنجبت من الأمير محمد ولدين هما:

الأمير طلال (ولد في 26 يوليو 1965).

الأمير غازي (ولد في 15 أكتوبر 1966).

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