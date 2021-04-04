والدة الأمير حمزة.. تعرف على الملكة نور الحسين أرملة ملك الأردن الأسبق؟

ليس الشعب الأردني وحده مَن يتعقب أخبار العائلة الهاشمية، باهتمام، فأنباء مثل زواج أحد الأمراء أو استقبال أحدهم طفلًا جديدًا كلها أحداث تحظى باهتمام عالمي، فكيف بخبر اعتقال أحد أفرادها ووضعه تحت الإقامة الجبرية وهو الأمير حمزة بن الحسين.

ولعل الملكة نور الحسين، والدة الأمير حمزة، واحدة من أبرز الشخصيات وأكثرها شهرة في العائلة المالكة في الأردن باعتبارها الزوجة الرابعة للملك الأردني الراحل الحسين بن طلال.

ونعرض لكم في هذا الفيديو نبذة عن الملكة نور الحسين أرملة الملك الحسين بن طلال:

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