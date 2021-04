وسم "الأردن في قلوب السعوديين" يتصدر الترند بعد بيان الرياض بشأن اعتقال الأمير حمزة

انشغل الشارعين العربي والغربي منذ ليلة أمس بالاعتقالات الأمنية التي نفذتها السلطات الأردنية بحق عدد من الشخصيات لـ"دواع أمنية"، من بينها الشريف حسن بن زيد ورئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله وآخرين، في وقت قال فيه الأمير حمزة بن الحسين إنه محتجز في بيته رغم النفي الرسمي.

وبعدها، أعلنت عواصم عربية وغربية مساندتها قرارات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بعد اعتقالات نفذتها السلطات أمس، التي طلبت في الوقت نفسه من الأمير حمزة بن الحسين التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره".

وقال الديوان الملكي السعودي، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (واس)، إن السعودية "تؤكد وقوفها التام إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومساندتها الكاملة بكل إمكاناتها لكل ما يتخذه الملك عبدالله الثاني بن الحسين وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد من قرارات وإجراءات لحفظ الأمن والاستقرار ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما".

وبعد بيان الديوان الملكي السعودي، تصدر وسم #الاردن_في_قلوب_السعوديين، صباح الأحد قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوين "تويتر” في السعودية والأردن.

وضخت حسابات سعودية آلاف التغريدات التي تعرب عن التضامن مع الأردن، وتتحدث عن "متانة العلاقات" بين البلدين، وتتهم أطرافًا مختلفة بالوقوف وراء محاولة زعزعة استقراره.

Saudi Arabia stands with the Jordanian people with full force. If Jordan is prosperous, then KSA and other Arab countries will be proud of it. Citizens of Jordan have always respected Saudi Arabia, we will also respect the citizens of Jordan.🇵🇰❤️🇸🇦❤️🇯🇴#الاردن_في_قلوب_السعوديين pic.twitter.com/T47OYPK5VL