أميرة أوزبكية جديدة.. ابنة رئيس أوزبكستان تخطف الأنظار بجمالها

أصبحت الابنة الكبرى للرئيس الأوزبكي "شوكت ميرزيوييف" واحدة من أكثر الشخصيات العامة ظهوراً في الدولة الاستبدادية الواقعة في آسيا الوسطى، حيث يتمتع الرئيس بسلطة هائلة.

وغالبًا ما تُرى سعيدة ميرزيوييف (36 عامًا) وهي تحضر اجتماعات رسمية، وتلقي الخطابات، وتزور دولًا أجنبية أو تقوم بجولة بين مقاطعات أوزبكستان في رحلات عمل، كما تنضم الأم لثلاثة أطفال في كثير من الأحيان إلى بقية عشيرة ميرزيوييف في المناسبات الخيرية والثقافية.

وأدى الظهور اللافت والمميز لـ "سعيدة" إلى مقارنات حتمية مع الابنة الأولى السابقة في البلاد - غولنارا كريموفا التي كانت تتمتع بنفوذ كبير قبل أن تفقد حظوتها ثم تُسجن في مارس (آذار) 2018.

وعلى عكس "غولنارا"، التي كانت تسيطر على مجموعة واسعة من الشركات المربحة، لا تشارك سعيدة بشكل مباشر في ريادة الأعمال، لكن زوجها "أوبيك تورسونوف" ارتبط بالعديد من الصفقات المصرفية والاستثمارية، التي قيل إنه حصل عليها بعد وصول "ميرزيوييف" إلى السلطة في عام 2016. حيث يعمل أيضًا في الإدارة الرئاسية لوالد زوجته.

وحصلت سعيدة على أول وظيفة لها في الحكومة في أبريل 2019 عندما تم تعيينها نائبة لرئيس وكالة الإعلام والاتصال الجماهيري، وهو المنصب الذي جعلها أيضًا نائبة مستشار الرئيس تلقائيًا.

وكان الرئيس "ميرزيوييف" قد أنشأ وكالة الإعلام والاتصال الجماهيري في أوائل عام 2019 لتسيطر بشكل فعال على وسائل الإعلام والخدمات الصحفية والعلاقات العامة في البلاد.

وفي أواخر يناير 2020، تم تعيين ابنته سعيدة نائبة رئيس المؤسسة العامة لدعم وتطوير وسائل الإعلام الوطنية.

في صورة عامة منحوتة بعناية، تقدم سعيدة نفسها كمدافعة عن الصحفيين ومروّجة متعطشة لحقوق المرأة.

في أوزبكستان، حيث لا يتم التسامح مع انتقاد الأسرة الأولى وتقييد حرية التعبير، تغطي وسائل الإعلام الحكومية على نطاق واسع أعمال سعيدة، دون الإدلاء بأي تعليقات سلبية.



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