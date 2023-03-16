أميرة إسبانيا ليونور تبدأ مسيرتها العسكرية لثلاث سنوات متواصلة

البوابة - نشرت الأسرة الملكية الإسبانية بيانًا رسميًا كشفت فيه الخطوة الجديدة في المسيرة التعليمية للأميرة ليونور، الوريثة المستقبلية لعرش إسبانيا.

وكشف البيان الرسمي للأسرة الملكية الإسبانية بأن الأميرة ليونور ستبدأ تدريبها في السلك العسكري بدعوى أن "الوريث الملكي" يجب أن تكون له خلفية عسكرية ومسيرة مهنية عسكرية.

الأميرة ليونور تبدأ مسيرتها العسكرية

ووفقًا للبيان الرسمي للعائلة الملكية، فإن مسيرة الأميرة ليونور التدريبية ستكون على النحو التالي:

ستبدأ التدريب في الأكاديمية العسكرية للجيش بسرقسطة، للعام الدراسي 2023-2024 في أغسطس.

ستلتحق بأكاديمية مارين البحرية العسكرية في 2024-2025 لمدة شهرين.

ستبدأ رحلتها التدريبية على متن سفينة التدريس خوان سيباستيان دي إلكانو في 2025-2026.

ومن المقرر أن تتخرج برتبة سيدة كاديت.

كما عقدت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارجريتا روبليس، مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء الموافق 14 مارس الجاري، أشارت فيه إلى أن وريثة العرش ستخضع لتدريبها العسكري بموجب مرسوم معدل يحاكي ذلك الصادر عن والدها الملك فيليب.

وكشفت روبلز أن أميرة أستورياس ستتدرب في جميع أفرع القوات المسلحة، بدءاً بالجيش، ثم البحرية، وأخيرًا القوات الجوية، لمدة تدريب إجمالية مدتها ثلاث سنوات.

كما قالت الوزيرة للصحافة إن تدريبها سيبدأ "في أغسطس أو سبتمبر" ، وأعربت عن سعادتها بحقيقة أن الأميرة ستكون أول امرأة تعمل في القوات المسلحة.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن الأميرة ليونور ستجري نسخة معدلة من التدريب: ستكون لمدة ثلاث سنوات فقط بدلًا من خمس، وستتمتع بحرية تجربة الفروع الثلاثة للقوات المسلحة.

تم تصميم هذا البرنامج الخاص، الذي يحاكي البرنامج الذي قام به الملك فيليب عندما كان أمير أستورياس، مع الأخذ في الاعتبار "احتياجات دورها التمثيلي العالي وحالتها بصفتها وريثة للعرش الإسباني".

ومن المتوقع أن تجري الأميرة ليونور دراساتها الجامعية في نفس الوقت، وجاء في بيان العائلة المالكة: "ستبدأ أميرة أستورياس دراساتها العليا في العام الدراسي المقبل 2023-2024. ولهذا، ثبت أنه في هذه الفترة سيتزامن تعليمها العسكري مع تعليمها الجامعي للحصول على درجة الدراسات العليا”.





تم نشر هذا البيان الصحفي حيث تستعد الأميرة ليونور لإنهاء تعليمها في المدرسة الثانوية، فعلى مدار العامين الماضيين كانت تقيم في ويلز حيث التحقت بمدرسة العالم المتحد في أتلانتيك.

بينما تشرع الأميرة في دراستها العسكرية والجامعية، من المقرر أن تبدأ شقيقتها الصغرى انفانتا صوفيا، سنوات دراستها الثانوية الأخيرة في مدرسة العالم المتحد أتلانتيك، تاركة قصر زارزويلا، عشًا فارغًا للملك فيليب وزوجته الملكة ليتيزيا.