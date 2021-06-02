أميرة مغربية تحتفل بتخرجها من جامعة برينستون البريطانية

احتفلت الأميرة المغربية الشريفة للا هاجر بتخرجها من جامعة برينستون في الولايات المتحدة.

ونشرت صفحة Moroccan Royals المهتمة بأخبار العائلة الملكية في المغرب على تطبيق "إنستغرام" صورًا من حفل التخرج.

وظهرت الشريفة للا هاجر (22 عامًا) برفقة بقبعة التخرج أمام مبنى الجامعة، فيما حرصت شقيقتها للا فايزة.

وتعد الشريفة للا هاجر الابنة الصغرى للأمير مولاي هشام بن عبدالله العلوي من زوجته للا مليكة، وجدها لوالدها هو الأمير الراحل مولاي عبدالله شقيق الملك الحسن الثاني وعم الملك الحالي محمد السادس وجدتها هي للا لمياء رياض الصلح.

من هو الأمير مولاي هشام بن عبدالله العلوي؟

هشام بن عبد الله بن محمد الخامس ولقبه الأميري مولاي هشام (مواليد عام 1964، الرباط) أمير من الأسرة الملكية في المغرب، حفيد محمد الخامس أول ملوك المملكة المغربية بعد الاستقلال عن فرنسا، وهو ناشط في الشؤون الاجتماعية، ولديه مقالات في العديد من الصحف حول القضايا السياسية.

يترأس الأمير مولاي هشام "مؤسسة الأمير هشام" الناشطة في الحقل الاجتماعي لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط،، وهو من الشخصيات المغربية التي لها ظهور دوليًا، وتعتبره عدد من وسائل الإعلام من المطالبين بالإصلاح الديمقراطي.

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