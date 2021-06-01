ضبط 40 شخص أحيوا حفلة "مخلة بالآداب" في الكويت

أطاح رجال الأمن في وزارة الداخلية الكويتية بـ40 شخص لمشاركتهم في حفل مخل بالآداب في منطقة الهجن "كبد"

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والأعلام الأمني أن قطاع الأمن الجنائي (ادارة حماية الآداب العامة) تمكن من ضبط 40 شخصًا خالفوا قرارات مجلس الوزراء والاشتراطات الصحية المتبعة للحد من تفشي فيروس "كورونا" المُستجد.

الإعلام الأمني:

قطاع الأمن الجنائي يتمكن من ضبط 40 شخصاً خالفوا قرارات مجلس الوزراء والإشتراطات الصحية pic.twitter.com/CezpW35goo — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) May 31, 2021

وذكرت الإدارة الى أن التحرك الأمني جاء بعد ورود معلومات تفيد بوجود تجمع مخالف لقرارات مجلس الوزراء وللاشتراطات الصحية، وقيامهم بإحياء حفلة تخل بتعاليم الدين الاسلامي وعادات المجتمع الكويتي المحافظ وعاداتنا الاصيلة في منطقة الهجن "كبد".

وتمت إحالة المشاركين بالحفل الى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقهم.

وكانت اللجنة الصحية المشرفة على ملف كورونا في الكويت قد أقرت تخفيض عقوبة عدم ارتداء الكمامة الطبية ومخالفة الاشتراطات الصحية إلى 50 دينارًا في حال الصلح بدلًا من 100 دينار.

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