أمير أردني يتزوج من فتاة شركسية.. ومهنة العريس تصدم المتابعيين!

احتفل الأمير جعفر، نجل الأميرة زين بنت الحسين شقيقة العاهل الأردني عبدالله الثاني، بعقد قرانه من فتاة شركسية.

وكشفت صفحات معنية بأخبار العائلات الملكية حول العالم بأن الأمير جعفر عقد قرانه على الآنسة عائشة يحيى عبدالرحمن قوطة وهي من الجالية الشركسية في الأردن.

وتم عقد الحفل في أجواء عائلية بحضور خال العريس العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

ونشرت هذه الصفحات صورة من عقد القران، حيث اعتمدت العروس عائشة إطلالة بيضاء جمعت بين الأناقة والبساطة في آن واحد، حيث ارتدت سترة بدون أكمام مع حركة لطيفة من ناحية الأكتاف، وتنورة ذات كسرة أمامية ناعمة.

جعفر مجدي الصالح

هو نجل الأميرة زين بنت الحسين من زوجها السيد مجدي الصالح.

دخل جعفر عالم الغناء باللغة الإنجليزية حيث أسس فرقة "جعفر باند" ثم انتقل للغناء باللغة العربية فأصدر عدة أغاني ومنها "سلمى" و"داليا" و"راحت عليكي" وغيرها محققًا نجاحًا بين أوساط الشباب.

وبالبحث تبين بأن جعفر قرر أن يحقق نجاحًا في عالم الغناء بعيدًا عن الألقاب واسم عائلته الكبير حيث اشتهر باسمه الأول فقط.

الأميرة زين بنت الحسين

ولدت الأميرة زين بنت الحسين في 23 أبريل 1968 في العاصمة الأردنية عمان، وهي شقيقة ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين والأخت التوأم للأميرة عائشة بنت الحسين وابنه الملك الحسين بن طلال من الأميرة منى الحسين.

دخلت الأميرة زين بنت الحسين "مدرسة وستوفر" وتخرجت عام 1986.

تزوجت الأميرة زين بنت الحسين من مجدي الصالح ولديها ابنين هما جعفر وجمانة، وتبنت تهاني.