فضحية إباحية تهز الكويت.. فتاة ترقص بشكل مبتذل داخل سيارة بالطريق العام

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت مقطعًا مصورًا لفتاة ترقص بطريقة مبتذلة وإباحية خلال تواجدها في سيارة برفقة شاب على الطريق العام برفقة شاب.

وبحسب مقطع الفيديو، الذي يتعذر على موقع البوابة نشره لما يتضمنه من مشاهد إباحية، ظهرت الفتاة وهي ترقص كفتيات الليل خلال تواجدها في سيارة برفقة شاب الذي قام بدوره على تشجيعها والتربيت على مؤخرتها.

وحرص الشاب الذي صور الفتاة وهي ترقص على تغطية وجههما لتفادي التعرف على هويتهما.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي القبض على الشاب والفتاة ومحاسبتهما على فعلمها الشنيع الذي يهدف إلى تشويه سمعة الكويت والشعب الكويتي المحافظ.

يذكر أن الكويت شهدت منذ أيام أزمة عُرفت إعلاميًا بـ"أزمة رقص شرقي" بعد إغلاق أكاديمية كانت قد أعلنت عن فتح باب التسجيل لدورة رقص شرقي في منطقة الجهراء مثيرة تحفظات البعض في الدولة الخليجيّة الصغيرة.

وبالرغم من أن الدورة كانت ستقام في مكان مُغلق ومخصص للنساء، لكن الضوابط في المجتمع الخليجي المذكور، وجدت أن الفكرة مُخالفة للقيم والضوابط، رغم أن بعض الأصوات وجدت في الدورة تعليمًا، قد لا يكون له علاقة بتخريج راقصات شرقيّات، وإنما أمر خاص تود النساء تعلّمه بشكلٍ شخصي وكنوع من أنواع الرياضة.

وقال المعترضون على الدورة أن "عروض الرقص الشرقي" تخالف دين وعادات المجتمع الكويتي، فيما رد آخرون ومن بينهم مالك الشركة التي أقامت الدورة بأن هذه الدورة غير مختلطة ومخصصة للنساء وأنه وقع ضحية "تحريض".

في حين انتقد عدد من المغردين انشغال الشارع الكويتي بقضية "الرقص الشرقي" وتجاهل قضايا ذات اهتمام أكبر

والمشاكل التي تمر بها البلاد ومنها قضايا البدون، والتكويت، وطرد الوافدين، وجائحة كورونا.