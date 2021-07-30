أمير أردني يدخل القفص الذهبي.. فيديو وصور من حفل الزفاف

احتفل الأمير نايف بن عاصم بزواجه من الأميرة فرح بنت ناصر اللهيمق في حفل بسيط اقتصرت على عائلتي العروسين بسبب الاجراءات الاحترازية المفروضة للحد من تفشي فيروس "كورونا".

وكان الأمير عاصم قد احتفل بخطوبته على الأميرة فرح شهر يوليو العام الماضي بحضور الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني، والأميرة عالية بنت الحسين إلى جانب شقيقات الأمير نايف، سارة وياسمين.​

وبعد عقد قرانهما في شهر أبريل الماضي، صدر العاهل الأردني عبدالله الثاني مرسومًا ملكيًا يقضي بمنح لقب "أميرة" للشريفة فرح بنت ناصر اللهيمق.

وتداولت صفحات تعنى بأخبار العائلات الملكية صورًا ومقاطع فيديو من حفل الزفاف الذي جمع بين الفخامة من حيث التحضيرات والتزيين والبساطة من ناحية فستان العروس وعدد المدعويين.

ويعد الأمير نايف أحد أبناء الأمير الأردني عاصم من زوجته الثانية الأميرة سناء التي تزوجها في 6 يناير 1986.

من هو الأمير عاصم بن نايف؟

ويعد الأمير عاصم بن نايف، هو النجل الثاني للأمير نايف بن عبد الله الأول ووالدته هي الأميرة ميهرماه سلطانة حفيدة السلطان العثماني محمد رشاد، ولد في مدينة الإسكندرية.

تعليم الأمير عاصم بن نايف

أكمل دراسته الثانوية في مدرسة ميلفيلد (بالإنجليزية: Millfield School)‏ في سومرست في إنجلترا، ثم تلقى شهادته الجامعية في التصميم الداخلي (بالإنجليزية: Interior Architecture)‏ عام 1972 من المملكة المتحدة.

حياته المهنية

بعد تخرجه قضى سنتين في إسبانيا حيث انضم إلى شركة عالمية لكسب خبرة عملية في التصميم الداخلي وذلك بالفترة من 1972 إلى 1974، عاد بعدها إلى عمّان لممارسة هذه المهنة بالإضافة إلى استيراد وتوريد المفروشات والإكسسوارات المكملة.

درّس في جامعة البتراء مادة التصميم الداخلي وذلك بالفترة من عام 1994 إلى عام 1996.

أسس عام 1993 «شركة الساهر للحراسات الأمنية»، كما أسس «شركة فيجن الأردنية» (بالإنجليزية: Jordan Vision Company)‏ للاتصالات، ويترأس مجلس إدارة هاتين المؤسستين.

نشاطاته

رئيس الجمعية الأردنية للطاقة المتجددة.

نائب رئيس اتحاد الفروسية الأردني.

رئيس جمعية سباقات القدرة للخيول .

رئيس سبانا (بالإنجليزية: SPANA)‏ وهي جمعية دولية لحماية الحيوان.

يمثل عدة صناعات وشركات صينية في الأردن والمنطقة.

أسرته

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في 6 يناير 1986 تزوج من الأميرة سناء عاصم وأنجبا:

الأميرة صالحة (مواليد 14 يونيو 1987).

الأميرة نجلاء (مواليد 9 مايو 1988).

الأمير نايف (مواليد 22 يناير 1998).

كان متزوجًا من فيروزة فوكشوري، (تم الطلاق بعام 1985) وله منها ثلاثة بنات هن:

الأميرة ياسمين (مواليد 30 يونيو 1975).

الأميرة سارة (مواليد 12 أغسطس 1978).

الأميرة نور (مواليد 6 أكتوبر 1982).

هواياته

أهمها ركوب الخيل والغوص في البحار والقراءة.

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