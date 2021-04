أميرة أردنية تحتفل بخطوبتها.. ووالدتها تهنئها بعبارات دافئة

احتفلت العائلة المالكة في الأردن بخطوبة الأميرة شيرين بنت مرعد بن رعد بن زيد يوم الجمعة الماضي من الشاب جعفر النابلسي.

وكشفت وسائل إعلام محلية في الأردن فقد أقيمت حفلة الخطوبة بهدوء مع مراعاة الإجراءات الاحترازية المعمول بها في الأردن للحد من تفشي فيروس "كورونا" المُستجد.

وتعد الأميرة شيرين هي واحدة من ثلاثة أبناء للأمير مرعد وزوجته الأميرة دينا الى جانب راكان بن مرعد وجعفر بن مرعد.

ونشرت والدتها الأميرة دينا صورة للخطيبين عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" وأرفقتها بعبارات تهنئة دافئة قالت فيها: "ما في أحلى من البدايات الجديدة. .. ألف مبروك لإبنتنا شيرين وخطيبها جعفر النابلسي New beginnings...congratulations for our daughter Shirin and fiancée Jafar Nabulsi".

من هو الأمير مرعد بن رعد

مرعد بن رعد بن زيد بن الحسين الهاشمي هو أمير أردني، كما أنه سليل العائلة الملكية الهاشمية السابقة في العراق و سوريا والتي يُعَدّ والده الأمير رعد بن زيد كبيرها ووريث عرشها لو عادت.

الحياة المبكرة للأمير مرعد

ولد الأمير مرعد بن رعد في الحادي عشر من يونيو من العام 1965 م، ليكون النجل الثاني لوالده الأمير رعد بن زيد كبير الأمناء في الأردن من زوجته سويدية الأصل الأميرة ماجدة رعد.

تعليم الأمير مرعد

تلقى مرعد تعليمه قبل الجامعي في كلٍّ من مدرسة زيد في إنجلترا ومدرسة هون برينستون في نيوجيرسي على التوالي، وقد تخرج في عام 1983.

تخرج بعد ذلك في جامعة تافتس الواقعة في مدينة ميدفورد في ولاية ماساتشوستس في 1987 م. بعد ذلك، وفي عام 1988 تخرج في جامعة كامبريدج؛ إذ تحصَّل على درجة الماجستير في الدراسات الفلسفية والتاريخية.

التحق بعد ذلك بمعهد ساندهيرست العسكري ليتخرج فيه عام 1990 م، وقد عاد بعدها لجامعته الأولى جامعة تافتس ليلتحق بكلية فليتشر للقانون والدبلوماسية فيها، وقد تخرج فيها عام 1995 م.

الحياة المهنية للأمير مرعد

بموجب الإرادة الملكية التي صدرت في 21 نيسان من عام 2014 أصبح الأمير مرعد رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة (جرى لاحقًا تغيير المسمى بموجب قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 ليصبح: المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة) وذلك خلفًا لوالده الأمير رعد بن زيد كبير الأمناء.

عائلة الأمير مرعد

في عام 1992 م، تزوج الأمير مرعد من دينا محمد خليفة والتي تحول اسمها بعد الزواج ليصبح دينا مرعد، وقد أنجبا ثلاثة أبناء هم الأميرة شيرين والأمير راكان والأمير جعفر.

الأميرة دينا بنت مرعد

الأميرة دينا مرعد (الاسم عند الولادة: دينا محمد خليفة) هي ناشطة أردنية في مجال الصحة، وناشطة خيرية، وعضوة في البيت الهاشمي من خلال زواجها بالأمير مرعد بن رعد. كانت سابقًا المديرة العامة لمؤسسة الحسين للسرطان وأول عربية مسلمة غير مختصة بالقطاع الطبي تشغل موقع رئيس اتحاد السيطرة الدولية على السرطان.

في سبتمبر 2011، تم انتخابها لإلقاء خطاب رئيسي نيابة عن كامل المجتمع المدني في افتتاح أول اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأمراض غير المعدية.

في سبتمبر من عام 2018، تم اختيار الأميرة دينا مرة أخرى للتحدث في الاجتماع الثالث رفيع المستوى بشأن الأمراض غير السارية باعتبارها "البطل البارز في مكافحة الأمراض غير المعدية" بشأن الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها.

