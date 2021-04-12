الأمير حمزة يرتدي ربطة عنق والده الملك حسين في أول ظهور علني له الى جانب شقيقه

تسمر آلاف الأردنيين أمام شاشات التلفاز وعلى مواقع التواصل الاجتماعي لمتابعة الاحتفالات المقامة بمناسبة ذكرى مئوية تأسيس الدولة الأردنية ورصد فيما إذا كان الأمير حمزة سيشارك في الاحتفالات أم لا.

وبعد تصدر وسوم تتساءل عن مصير الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني، بعد إعلان ولاءه لشقيقه الملك عبر وسوم تحمل معنى "أين الأمير حمزة"، "الأمير حمزة وين"، Where is Prince Hamze، أخيرًا ظهر الأمير حمزة يوم أمس في الاحتفالات.

جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وأصحاب السمو الأمراء الحسن بن طلال، وفيصل بن الحسين، وعلي بن الحسين، وحمزة بن الحسين، وهاشم بن الحسين، وطلال بن محمد، وغازي بن محمد، وراشد بن الحسن يقرؤون الفاتحة على روح المغفور له، جلالة الملك الحسين pic.twitter.com/qIbXlz5TBb — RHC (@RHCJO) April 11, 2021

ورافق الأمير حمزة أشقاءه من الأمراء وولي العهد الأردني الأمير حسين بن عبدالله الأضرحة الملكية بمناسبة مئوية الدولة، وذلك في أول ظهور لهما سويًا بعد الأزمة الأخيرة.

جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وأصحاب السمو الأمراء الحسن بن طلال، وفيصل بن الحسين، وعلي بن الحسين، وحمزة بن الحسين، وهاشم بن الحسين، وطلال بن محمد، وغازي بن محمد، وراشد بن الحسن يقرؤون الفاتحة على روح المغفور له جلالة الملك طلال pic.twitter.com/D5GBb48F3v — RHC (@RHCJO) April 11, 2021

ورافق الملك ضمن الوفد الأمير فيصل بن الحسين، والأمير علي بن الحسين، والأمير هاشم بن الحسين، والأمير راشد بن الحسن، والأمير رعد بن زيد، والأمير غازي بن محمد والأمير طلال بن محمد.

وحرص الأمير حمزة على أن يكون ظهوره الأول بعد الأزمة مميزًا، إذ حرص على ارتداء ربطة عنق كان قد ارتداها والده الملك الراحل الحسين بن طلال في أكثر من مناسبة.

وحظيت حركة الأمير بارتداء ربطة عنق والده على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبرها رسالة "طمأنينة" منه الى الشعب الأردني.

يذكر أن صحيفة "واضنطن بوست" قد أوردت تقريرًا في 3 أبريل 2021 أن ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين تعرض للاعتقال مع ما يقرب من 20 شخصًا آخر بزعم التخطيط لانقلاب ضد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول استخباراتي شرق أوسطي لم تذكر اسمه إن الأمير حمزة بن الحسين وضع تحت الإقامة الجبرية في مقر سكنه في عمّان حيث يتم التحقيق في تهمة تهديد استقرار البلاد.

إلا أن الجيش الأردني قد نفى أن يكون الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية، لكنه قال أن الأمير تلقى أوامر بوقف الأعمال التي يمكن أن تستهدف "أمن واستقرار" البلاد.

وفي الساعة الحادية عشرة من يوم السبت 3 أبريل 2021، ظهر الأمير حمزة في مقطع فيديو قال فيه أنه وُضع قيد الإقامة الجبرية في إطار حملة اعتقالات لشخصيات أردنية بارزة في عمّان مما يؤكد الخبر.

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