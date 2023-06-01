أبرز اللقطات في مراسم زفاف الأمير الحسين ورجوة

البوابة - يشهد قصر زهران العامر في هذه اللحظات الزفاف الملكي المنتظر بزواج ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الآنسة رجوة خالد آل سيف.

ووصل قبل لحظات الملك عبدالله الثاني وزوجته الملكة رانيا مقر قصر زهران لبدء استقبال ضيوف الزفاف الملكي الذي سيشهد توافد أفراد العائلة الملكية وضيوف الأردن من الملوك والأمراء والشيوخ وأولياء العهد وزعماء دول شقيقة وصديقة.

كما استقبل الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا عائلة العروس آل سيف وفي مقدمتهم السيد خالد السيف ووالدتهاالسيدة عزة السديري وشقيقا العروس نايف وفيصل وعدد من أقربائها.

لحظات وصول اهل العروسه ال السديري الكرام 🖤 #نفرح_بالحُسين pic.twitter.com/WPZtkUHL9G — ▪️البتول محمد "وسيطة "▪️ (@iherb_4u) June 1, 2023

وصول الأمير الحسين بن عبدالله

وصل قبل لحظات العريس الأمير الحسين بن عبدالله الثاني مرتديًا بذلة مستوحاة من تصميم البذلة التي ارتداها الملك عبدالله الثاني في حفل زفافه.

وصممت أكمام البذلة بشكل يشبه البذلة الأصلية التي ارتداها الملك عبدالله الثاني والملك عبدالله الأول.

ووضع الأمير الحسين السيف الهاشمي الذهبي الذي كان قد أهداه له والده أمس في مأدبة العشاء.

عريس الاردن الحسين بن عبدالله الثاني🤍. pic.twitter.com/GGupLfMjLK — Gorgeous (@gorgeous4ew) June 1, 2023

وبعد وصول الآنسة رجوة آل سيف، تولى مراسم عقد القران إمام الحضرة الهاشمية أحمد الخلايلة وكان من بين الشهود والد العروس السيد خالد آل سيف وعم العريس الأمير الحسن.

أمراء العائلة الهاشمية في عقد قران الأمير الحسين

الأمير الحسن (عم الملك عبد الله) وزوجته الأميرة ثروت الحسن

الأميرة بسمة بنت طلال (عمة الملك)

الاميرة إيمان بنت عبدالله وزوجها السيد جميل

الأمير علي بن الحسين (عم العريس) وزوجته الأميرة ريم العلي

الأمير فيصل بن الحسين (شقيق الملك) وزوجته الأميرة زينة الفيصل

الأمير هاشم بن الحسين وزوجته الأميرة فهدة

وصول الأمير هاشم بن الحسين وزوجته السعودية الاميرة فهده🤍.pic.twitter.com/pmCm7bl01n — Gorgeous (@gorgeous4ew) June 1, 2023

الأميرة منى (والدة الملك عبدالله الثاني)

السيدة إلهام الياسين (والدة الملكة رانيا) وابنتها السيدة دينا الياسين وزوجها وابنها السيد مجدي الياسين وزوجته

الأميرة عالية بنت الحسين (أخت الملك الكبرى)

الأميرة زين بن الحسين (أخت الملك)

الأميرة عائشة بنت الحسين (أخت الملك عبدالله)

الأميرة راية بنت الحسين وزوجها السيد نارت

الأميرة رحمة بنت الحسن (ابنة عم الملك) وزوجها السيد علاء البطاينة

الأميرة سمية بنت الحسن (ابنة عم الملك)

الأميرة بديعة الحسن (ابنة عم الملك) وزوجها خالد بليير

الأمير راشد بن الحسن وزوجته الأميرة زينة

الأمير عاصم بن نايف وزوجته الأميرة سناء عدنان

الأمير طلال بن محمد (ابن عم الملك) وزوجته الأميرة غيداء طلال

الأميرة فريال ارشيد (والدة الأمير طلال)

الأميرة فريال المجالي أرملة الأمير محمد

الأمير غازي بن محمد وزوجته ميريام أونغريا إي لوبيز

طارق جودة ابن الأميرة سمية

منى جمعة (ابنة الأميرة عائشة)

عبد الحميد الصالح (ابن الأميرة علياء)

عون جمعة (ابن الأميرة عائشة)

الأمير عمر الفيصل

الاميرة سارة بنت فيصل

الأميرة جليلة بنت علي

الأمير عبد الله بن علي

جمانة صالح (ابنة الأميرة زين) مع زوجها طارق خلف

جعفر الصالح وزوجته عائشة (نجل الأميرة زين)

سكينة جودة (ابنة الأميرة سمية)

زين الشرف جودة (ابنة الأميرة سمية)

الأمير حسين ميرزا (الابن الأكبر للأميرة عالية بنت الحسين)

الأميرة آية بنت فيصل وزوجها محمد الحلوني

الأمير رعد وزوجته ماجدة رعد وابنهما الأمير مرعد

ملوك وأمراء وشيوخ وقادة ورؤساء دول في حفل زفاف ولي العهد