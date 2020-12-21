أمير سعودي يوثق لحظة تلقيه لقاح كورونا ويرد على منتقدي عدم ظهوره بكمامة (فيديو)

شارك الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد مقطع فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق من خلاله لحظة تلقيه لقاح كورونا، وفي الوقت نفسه استغل الفرصة للرد على منتقديه خاصة وأنه ظهر أمام الكاميرات وهو بدون كمامة.

وقال الأمير في تعليق على مقطع الفيديو الذي نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "بعض التعليقات تسأل عن الكمامة، كنت أضعها وأزلتها عند أخذ التطعيم لأجل التوثيق لكي يظهر الوجه، وهذا الفيديو دليل على ذلك".

بعض التعليقات تسأل عن الكمامة ، كنت أضعها وأزلتها عند أخذ التطعيم لأجل التوثيق لكي يظهر الوجه، وهذا الفديو دليل على ذلك 😃 pic.twitter.com/JILdiR6psJ — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) December 20, 2020

وكان الأمير قد ظهر في مقطع فيديو نشرته وزارة الصحة السعودية، قال فيه: "إحنا في بلد بفضل الله وكرمه بلد عظيم بكل المقاييس بلد عظيم شعبا وحكومة وقيادة، هذا البلد العظيم وقيادته أثبت أن الإنسان هو الأول عنده في كل شيء.."

وأضاف: "التجربة السعودية في مواجهة كورونا، تدرّس، وفاقت بدون مبالغة أو كلام من دافع محبة لأننا نحب وطننا، فائق دول كثير متقدمة والإجراءات الحقيقة وسلاستها إذا بتكلم عن اللقاح تحديدا أنا قدمت من خلال تطبيق صحتي وجاني اتصال اليوم الظهر قالوا موعدك اليوم الساعة 6..".

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