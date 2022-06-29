أمير قطر يفاجئ الطلبة الأوائل بساعات روليكس

اختار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تهنئة الطلاب البنين الأوائل المتفوقين في الثانوية العامة على مستوى الدولة على طريقته الخاصة.

واستضاف الشيخ تميم بن حمد قبل أيام الطلبة المتفوقين بالديوان الأميري في العاصمة القطرية الدوحة لتهنئهم على تميزهم في امتحانات الثانوية العامة معبرًا عن شعوره بالفخر والتقدير على جهودهم في التحصيل الدراسي.

وحثّ الشيخ تميم الطلبة المتفوقين على السعي لتحقيق المزيد من الإنجازات، متمنيًا لهم مزيدًا من التألق والنجاح في مسيرتهم العلمية والعملية للمساهمة في نهضة بلادهم.

هدية أمير قطر الشيخ تميم للطلبة المتفوقين

وفاجأ الشيخ تميم الطلبة المتفوقين بهدية فاخرة بهذه المناسبة، إذ قدم لهم ساعات رولكس من نوع بيربيتشوال بألوان مختلفة.

وتعد هذه الساعات التي اختار الشيخ تميم أن يقدمها للطلبة المتفوقين من الساعات النادرة ولها قيمة سوقية عالية، إذ تم إيقاف تصنيع بعضها منذ سنوات ومن الصعب الحصول عليها من قبل الوكيل.

ويصل سعر ساعات الريتيل لنحو 23.700 ريال قطري، أي ما يعادل 6509 ألف دولار أمريكي، فيما يتراوح سعر الساعة الرمادية منها من 71 - 142 ألف ريال قطري، أي ما يعادل 19 – 39 ألف دولار أمريكي.

كما أشاد الشيخ بدور أولياء أمور الطلاب المتفوقين وإسهامهم بدعم أبنائهم لبلوغ هذا المستوى العلمي المتميز.

من جانبهم، أعرب الطلاب وأولياء أمورهم عن شكرهم وتقديرهم للشيخ تميم على ما يحظى به التعليم من عناية ودعم من قبله.

وحضر التكريم سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، وأولياء أمور الطلاب المكرّمين.

نتائج الثانوية العامة في قطر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في قطر نتائج الدور الأول لاختبارات الشهادة الثانوية للعام الأكاديمي 2021 / 2022، إذ حصل 24 طالبًا على نسبة نجاح 100% في المسار العلمي.

وكشفت الوزارة أن مدرستي قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية ومدرسة التربية السمعية ومدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية بنين حققت نسبة نجاح 100%، فيما حصلت الطالبة سارة مبارك هادي ال حباب الهاجري من مدرسة الشحانية الإعدادية الثانوية للبنات على نسبة نجاح 99.56 % في المسار الأدبي والإنسانيات للطلبة القطريين لتحصل على المركز الأول على المسار الأدبي للقطريين وغير القطريين.

وحصلت نجلاء عبداللطيف مبارك عبداللطيف السادة من مدرسة الشيماء الثانوية للبنات على نسبة نجاح 99.88 % للمسار العلمي للطلبة القطريين، وسارة عبدالله حسين خليفة السادة من مدرسة البيان الثانوية للبنات على المركز الأول في المسار التكنولوجي للطلبة القطريين بنسبة نجاح 99.19%.