طالب أردني يطبق مقولة "بلها واشرب مَيِتهَا" حرفيًا

تُعَرّف الشهادة الجامعية على أنها مفتاحًا يفتح للخريجين أبوبًا في سوق العمل باعتبارها معيارًا مفصلي في المعرفة تجعل من حاملها مؤهلًا لتبوء مناصب في الشركات والمؤسسات العامة والخاصة، لكن على ما يبدو أن الأمر مختلف بشكلٍ ما في الأردن.

خضع طالب في إحدى الجامعات الأردنية لجلسة تصوير "فريدة من نوعها"، وذلك احتفالًا بتخرجه واستعداده لدخول مضمار العمل.

ونشر الطالب صورًا من جلسة التصوير على مواقع التواصل الاجتماعي وقد طبق مقولة "بلها واشرب ميتها" حرفيًا.

طالب أردني يطبق مقولة بلها واشرب مَيِتهَا

وشوهد الشاب الطالب في الصورة الأولى وهو ينقع ويغمر شهادته الجامعية بالماء، والثانية وهو يشرب من الوعاء.

وتفاعل النشطاء في الأردن مع صور الطالب بين من اعتبرها تمثل الواقع الأليم بشكلٍ حرفي وبأن الطلاب يقضون سنوات من عمرهم للحصول على شهادات جامعية لكن دون جدوى بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع مستوى البطالة في الأردن.

في المقابل اعتبر البعض أن صور الشاب "متشائمة" وتشكل إحباطًا للأجيال القادمة وبأنه تسرع في الحكم على مستقبله إذ من الممكن أن يحصل على وظيفة ما لاحقًا.

ارتفاع معدل البطالة في الأردن

أعلنت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية أن معدلات البطالة في الأردن وصلت إلى 24 بالمئة، فيما يعاني الاقتصاد الأردني من آثار جائحة كورونا، وسط ارتفاع في الأسعار بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثر إمدادات المواد الغذائية الأساسية.

وقالت الدائرة في تقريرها أن معدل البطالة في الأردن خلال العام الماضي، ارتفع إلى 24 بالمئة مقارنة مع 22.7 بالمئة بنهاية العام الذي سبقه.

وبحسب التقرير، سجلت البطالة خلال الربع الأخير من العام الماضي 23.3 بالمئة من 23.2 خلال الربع الذي سبقه، فيما كان معدلها 24.7 بالمئة خلال الربع الأخير 2020.

وأظهرت البيانات الجديدة، ارتفاعا في معدل البطالة بين الإناث ليسجل 30.7 بالمئة في 2021 مقابل 29.8 في 2020، و22.3 بالمئة بين الذكور عام 2021 مقارنة مع 20.8 في 2020.

وبينت النتائج أن معدل البطالة كان مرتفعا بين حملة الشهادات الجامعية، حيث بلغ 27.2 بالمئة مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.