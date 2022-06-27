ملكة جمال لبنان تدخل القفص الذهبي بفستان ملوكي من نيكولا جبران

شاركت ملكة جمال السابقة لعام 2017 بيرلا حلو مع جمهورها ومتابعيها صورًا ومقاطع فيديو من حفل زفافها ودخولها القفص الذهبي برفقة شريك حياتها مارسيل طالب.

ونشرت بيرلا حلو عبر حسابها الرسمي عبر خاصية "القصص – Stories" على تطبيق "إنستغرام" صورًا ومقاطع فيديو من حفل الزفاف الذي أقيم في قصر "شاتو رويس" بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وتألقت العروس الجميلة بيرلا حلو في حفل زفافها بفستان ملوكي صُمم بأنامل المصمم العالمي نيكولا جبران.

وجرت مراسم زفاف ملكة جمال لبنان السابقة بيرلا حلو بحضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء.

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعي بيرلا إعجابهم بفستانها والإطلالة الملكية التي ظهرت بها في حفل زفافها، وعلّقوا قائلين: "ملكة بكل المقاييس".

وكانت بيرلا حلو أعلنت مؤخرًا بدء العدّ العكسي لتوديع العزوبيّة ودخول القفص الذهبي، في منشورٍ عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستغرام.

وأطلّت في الفيديو وهي تختار فستان زفافها، وعلّقت بالقول "جاهزة للزواج بفستان رائع يحمل توقيع المصمم العالمي المذهل نيكولا جبران. فليبدأ العدّ التنازلي".

بيرلا حلو

بيرلا حلو هي حاملة لقب ملكة جمال لبنان لعام 2017.

مثلت بيرلا حلو بلادها لبنان في مسابقة ملكة جمال العالم عام 2017 وتم اختيارها ضمن أجمل 40 ملكة جمال في هذا العام.

نيكولا جبران