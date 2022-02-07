أم أمريكية تطعن طفلتها حتى الموت .. والسبب سبونج بوب!

أقدمت أم أمريكية على طعن طفلتها البالغة من العمر 3 سنوات ووضعت جسدها في كيس قمامة، وزعمت أن شخصية "سبونج بوب" هو من دفعها للقيام بذلك.

أفاد تقرير يوم الجمعة أن "جاستين جونسون"، من ولاية ميتشجان الأمريكية، قامت بقتل طفلتها "ساتون موسر" ثم أخبرت المحققين أن "سبونج بوب" أمرها بقتل الطفلة وإلا ستواجه الموت بنفسها.

وأشار التقرير إلى أن الأم "جونسون" (22 عامًا) طعنت طفلتها عدة مرات في 16 سبتمبر الماضي، ثم وضعت جسدها في كيس قمامة أسود بعد أن كانت تعاني من الهلوسة بسبب أسابيع من ترك الهيروين وقلة النوم.

وتواجه الأم "جونسون" تهمة ارتكاب جناية القتل العمد وإساءة معاملة الأطفال من الدرجة الأولى.

وأدلى "رايان إبرلين"، المحقق في خدمات حماية الطفل، بشهادته خلال جلسة الاستماع الأولية يوم الجمعة في القضية، وذكر بأن اليوم الذي قُتلت فيه الطفلة "ساتون"، قالت جونسون إنها غادرت منزل والدتها في بلدة أوسكودا حيث كانت تعيش، ثم حاولت الانتحار قبل أن تقتل ابنتها.

وتابع: "أخبرتني أنها لا تتذكر تفاصيل ما حدث لطفلتها، إذ كانت تعاني من الهلوسة بسبب قلة الهيروين وعدم النوم لمدة أسبوعين تقريبًا، لدرجة أنها شعرت بأن الشخصية الكرتونية المعروضة أمامها على التلفاز أخبرها بقتل طفلتها وإلا سيقتلها".

وتابع "إيبرلين": "كان سبونج بوب هو الذي كان يقول هذه الأشياء على التلفزيون، إذا لم تفعل ما فعلته لابنتها لقتلها. قالت إنها كانت خائفة على حياتها وقد فقدت عقلها".