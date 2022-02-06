صلاة الغائب على الطفل ريان من المسجد الأقصى

ما يزال العالم أجمع في حالة صدمة وذهول بعد إعلان نبأ وفاة الطفل ريان الذي علق في بئر عميقة بإقليم شفشاون شمالي المغرب لنحو 5 أيام قبل انتشال جثته في وقت متأخر من وم السبت.

ونعى النشطاء من جميع أنحاء العالم الطفل الراحل ريان على مواقع التواصل الاجتماعي التي تحوّلت إلى دفتر عزاء كبير مليء بعبارات الحزن ألمًا على فراق الطفل ريان الذي حظي بتعاطف كبير وواكب العالم قصته ثانية بثانية منذ سقوطه في البئر عصر الثلاثاء حتى عملية إنقاذه الصعبة التي شبهها البعض "بولادة قيصرية خرج منها الجنين ميتًا".

وأدى مقدسيون فجر اليوم الأحد، 6 فبراير 2022، صلاة الغائب في المسجد الأقصى على روح الطفل الراحل ريان.

وكان الديوان الملكي المغربي قد أعلن وفاة الطفل ريان، بعد سقوطه في بئر بالقرب من منزل عائلته في مدينة شفشاون شمالي المغرب.

وأجرى الملك محمد السادس، اتصالًا هاتفيًا مع والد الطفل خالد اورام، ووالدته وسيمة خرشيش، إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل.

وجرى إخراج الطفل ريان جثة هامدة وسط تكبيرات جمهور من المواطنين الذين ظلوا محتشدين حول مكان الحادث لأيام متواصلة، ودعوات "لا إله إلا الله.. ريان حبيب الله".

وقبل إخراج ريان، تحركت سيارة إسعاف تجاه مدخل النفق، وكان والداه قد نزلا منها وتوجها إلى مدخل النفق ذاته. وبعد جهد جهيد، تمكنت فرق الإنقاذ المغربية من إخراج ريان بعد أكثر من 100 ساعة قضاها في قعر البئر.