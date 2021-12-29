أم دانة المساعيد تنهار في المستشفى وتعلق: أجبروا ابنتي على الاعتذار

يبدو أن أزمة الممثلة الأردنية من أم كويتية دانة المساعيد مع والدها ستشتعل مجددًا بعد أن هدأت لفترة من الزمن بعد إعلان زواجها من ثري خليجي واعتذارها بفبركة قصة تعرضها للتهديد بالقتل.

بالأمس، اعترفت دانة المساعيد أن القصة مختلقة وأن الحقيقة بعيدة عن تعرضها للتهديد بالقتل من والدها وعائلته ومحاولتها حشد الرأي العام ضده وأنها قامت بذلك بهدف إثارة الجدل.

وقالت دانة في مقطع فيديو نشرته قبل يومين أن مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه وهي تستنجد بحكام الإمارات أن ينقذوها من والدها كان مفتعلًا منها بهدف إثارة الجدل.

وبعد تداول فيديو اعتذار دانة على منصات التواصل الاجتماعي، انتشر مقطعين لوالدتها الكويتية وهي في حالة انهيار تام وقد تم نقلها إلى المستشفى بسيارة الإسعاف، تلاه مقطع فيديو آخر تؤكد فيه أن اعتذار ابنتها جاء بعد تعرضها للتهديد.

وقالت أم دانة في الفيديو ممسكة القرآن الكريم بيدها: "أنا أمها ومستعدة اقسم على القرآن الكريم، مستحيل بنتي تنزل هذا الفيديو بإرادتها وأنا متأكدة أن ابنتي بنتي مجبرة، بنتي ما معها تلفون وحسبنا الله ونعم الوكيل، وإذا تعرضت ابنتي لأذى ما رح أسكت".

وصرحت دانة في الفيديو الأخير: "هذا الفيديو كان مفتعل مني أنا بحجة إثارة الجدل ولفت الانتباه، لكن أنا حسيت في قيمة ما فعلته، ما فعتله كان كبيرًا جدًا، سيرت الرأي العام بطريقة خاطئة وأسأت للكثيرين بسبب نفسيتي وما مررت به من ضغوطات بالحياة، حابة أعتذر مما قمت به، أحب أن أعتذر للجميع، وسأفتح صفحة جديدة في حياتي".

وكانت دانة المساعيد قد أثارت الجدل في سبتمبر الماضي حين أطلقت صرخة استغاثة بعد تلقيها تهديدات بالقتل من قبل عائلة والدها، تلاها إعلان زواجها من ثري خليجي.

من هي دانة المساعيد ؟

وولدت أن دانة المساعيد في 3 أكتوبر 1996، بدأت مشوارها الفني عام 2009 خلال البرنامج الكوميدي طول بالك مع الفنان طارق العلي.

بدأت دانة المساعيد دراسة الحقوق وهو ما أبعدها عن الشاشة لفترة من الزمن وبعدها عادت وشاركت في العديد من المسلسلات التلفزيونية الناجحة ومنها