سجدة شكر للعداءة بسنت حميدة يتحول إلى مادة دسمة للسخرية

يُعد سجود الشُّكر من السُنَن المُستحبة عند تجدد النعم التي يُنعم الله علينا وتتم بالخضوع لله ووضع أشرف الأعضاء - وهو الوجه - على الأرض، ولما فيه من شكر الله بالقلب، واللسان والجوارح.

ولعل النجاح الذي حققته العداءة المصرية بسنت حميدة بحصد الميدالية الذهبية في سباق 200 متر دفعها للسجود شكرًا لله تعالى على هذا الإنجاز الكبير غير مدركة لشروط "سجود الشكر" وأحكامه.

فبعد تحقيقها هذا اللقب التاريخي ورفع عدد ميداليات بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط، إلى 40 ميدالية، توشحت بسنت بعلم بلادها قبل أن تسجد شكرًا لله تعالى.

وتحول سجود بسنت إلى مادة دسمة للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر نظرًا لأنه تم خلال ارتداءها ملابس الركض والمؤلفة من شورت قصير جدًا مع كروب توب.

وأبدى النشطاء على مواقع التوصل الاجتماعي تعجبهم من الخطوة التي أقدمت عليها اللاعبة المصرية حين سجدت أمام مئات الكاميرات للتعبير عن فرحها بهذا الإنجاز التاريخي.

في المقابل وجد من يُدافع عن بسنت حميدة مبريين فعلها بأنه "عفوي" وتم لجهلها بالأمور الدينية المتعلقة بأحكام سجود الشكر وشروطه.

داعية يُعلق على سجدة بسنت حميدة بالشورت

قال الشيخ محمد القويسني بشأن سجدة بسنت حميدة بالشورت: "سجود الشكر عبادة لله عز وجل ومن ثم يحب إتيان العبادة على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه، كما يجب أن يكون وفق الشروط التي حددها الله".

وأضاف: "عند سجود الشكر لا بد أن يكون الإنسان ساترًا لعورته، فليس من اللائق أن يسجد أحد لله وعورته غير مستورة، عورة الرجل من ركبته لسرته، والمرأة قال الفقهاء تستر جسدها كله ما عدا الوجه والكفين، ومن ثم كيف تسجد امرأة شكرا لله وأجزاء من جسدها عاري.

وتابع: "الإنسان عندما يسجد لله سجدة شكر يكون على نعمة أنعمها الله عليه، ما يعني ضرورة شكر الله بالطريقة التي حددها وبالشروط الواجبة من ستر عورة وغيره”.

وأردف يقول: "لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، فالمزيد متعلق بالشكر، والإنسان عندما يشكر الله على نعمة ما عليه أن يشكره بالطريقة التي ترضيه، فإزاي إنسان أو إنسانة تشكر وجسدها عاري أو بطريقة لا ترضي الله”.

واختتم الداعية الإسلامي: "اللاعبة حققت إنجازا عظيما، ولكن سجودها بهذا الشكل تناقض عجيب وغريب، فمن المفترض على الإنسان أن يشكر الله في أفضل الثياب وأفضل هيئة”.

شروط سجدة الشكر

ذهب جمهور الفقهاء ممن استحب سجود الشكر إلى اشتراط الطهارة فيه

ستر العورة واستقبال القبلة، وقال ابن حجر: "وهي أي: سجدة الشكر كسجدة التلاوة المفعولة خارج الصلاة في كيفيتها، وواجباتها، ومندوباتها".

بسنت حميدة

حصدت بسنت حميدة الميدالية الذهبية الثانية لها في البطولة بعد نجاحها في تصدر سباق 200 متر عدو بزمن قدره 22.47 ثانية وبهذه النتيجة تكون بسنت قد حققت رقمًا قياسيًا جديدًا في سباق 200 متر بدورة ألعاب البحر المتوسط.

وفازت بسنت بذهبية منافسات 100 متر عدو بزمن قدره 11.10 ثانية.

وبالميدالية الجديدة رفعت بسنت عدد ميداليات بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط، إلى 40 ميدالية، 11 ذهبية، و12 فضية، و17 برونزية.