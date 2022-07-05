فايزر تدعم المثليين ومعلقون قلقون من تغيّر ميولهم الجنسي

تعبر العديد من المؤسسات والشركات والعلامات التجارية عن تأييدها ودعمها لمجتمع الـ LGBT أو ما يُطلق عليه عربيًا مجتمع "الميم" في إشارةٍ للمثليين والمتحولين جنسيًا ومزدوجي الجنس، كان آخرها شركة فايزر الأمريكية الأمر لا يبدو مرحبًا به في الدول العربية.

وطوال شهر يونيو من كل عام، تتصدر حملات مقاطعة شركات وماركات عالمية منصات التواصل الاجتماعي في العالم العربي نتيجة إعلان هذه الشركة موقفها من مجتمع الشواذ وتخصيص جزء من أرباحها لدعمهم لما يُعرف بـ"شهر الفخر".

موقع شي إن يدعم المثليين

قبل أسابيع، شهدت منصات التواصل الاجتماعي في العديد من الدول العربية حملات لمقاطعة شركات عالمية ومنها حملة لمقاطعة الموقع الإلكتروني العالمي لبيع الأزياء "شي إن" بسبب تأييده للمثلية الجنسية وتخصيص أرباحه في شهر يونيو لدعم هذه الفئة.

ونشر الموقع التجاري الشهير عبر إحدى منصاته المتعددة على تطبيق "إنستغرام" صورًا لعلم المثليين الذي يضم 6 ألوان، وعرض منتجات وأزياء للمثليين أرفقت بتعليقات تشير صراحةً إلى دعمها لهذه الفئة وتسليطها الضوء على حياتهم ودعوتها لدعمهم طوال العام.

وحظيت الحملة بتفاعل واسع من آلاف النشطاء في دول عربية عدة تحت وسم #مقاطعه_شي_ان الذي سجل عشرات آلاف التغريدات خاصة بين المغردين السعوديين والكويتيين.

فايزر تدعم المثليين

اليوم، فوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي بإعلان شركة فايزر الأمريكية، التي صنعت جرعات لقاح كورونا فايزر/ بيونتيك، دعمها لمجتمع الشواذ.

وعلى الرغم من أنها ليست المرة الأولى التي تُعلن فيها الشركة الأمريكية دعمها لمجتمع الميم، إلا أن موقفها هذا العام شكّل صدمة للكثيرين في العالم العربي خاصة أنه يأتي بعد حصولهم على ثلاث جرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا والذي أنتجته هذه الشركة تحديدًا خلال فترة الوباء.

وعبّر النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي بطريقة "ساخرة" و"طريفة" عن شعورهم بالصدمة من دعم الشركة الأمريكية لمجتمع الشواذ، بين من تسائل عن الطريقة التي من الممكن إخراج اللقاح من جسدهم أو الاستفسار عن تأثير اللقاح على ميولهم الجنسية.

وعلى الرغم من أن الأبحاث الدراسية أكدت عدم وجود أي تأثير للقاحات على الميول الجنسي لدى المتلقي، إلا أن المغردين العرب تفاعلوا بطريقة طريفة مع نبأ الشركة، والتي رصدناه لكم في هذا التقرير:

كتب أحد المغردين: "كيف أطلع الفايزر اللي بجسمي !".

وعلق مغرد آخر: "بروح اخلع كتفي".

وكتب مغرد: "يا لله إنك تلعنهم، ٣ جرعات يا عيال أخذتها منهم، وش الخطة الله لا يوفقهم".

وعلق آخر: "أكيد تغير هرمونات الذكورة! كانت الهدف تقليل عدد سكان العالم والحين عرفنا كيف !! ما عاد به أطفال".

"أنا طعمت أسترازينكا 😎 ماعندنا حركات كيني ميني".

فايزر

فايزر هي شركة عالميَّة متعّددة الجنسيات لتصّنيع الأدوية وتتخذ من مدينة نيويورك من ولاية نيويورك الأمريكيَّة مقرًا رئيسيًا لها.

احتلت شركة فايزر المرتبة 64 في قائمة فورتشين 500 لعام 2020 لأكبر الشركات الأمريكية من حيث إجمالي الإيرادات، بقيمة 47.644 مليار دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2021.

تُطور شركة فايزر وتُنتج الأدوية واللقاحات لمجموعة واسعة من التخصّصات الطبيَّة، بما في ذلك علم المناعة، والأورام، وأمراض القلب، والغدد الصماء، وعلم الأعصاب.

وتشمل منتجات الشركة:

العقار الرائج ليبيتور (أتورفاستاتين)، الذي يستخدم لخفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم.

ليريكا (بريجابالين) لألم الأعصاب والألم العضلي الليفي. ديفلوكان (فلوكونازول).

زيثروماكس (أزيثروميسين)، مضاد حيوي.

الفياجرا (سيلدينافيل) لعلاج ضعف الانتصاب.

سيليبريكس (أيضًا سيليبرا وسيليكوكسيب)، دواء مضاد للالتهابات.

بريفنار13، لقاح متقارن ضد المكورات الرئوية.

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