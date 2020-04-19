أنشطة منظمة أطباء بلا حدود في الاستجابة لجائحة كوفيد-١٩ في الأردن

عملت منظمة أطباء بلا حدود على مواءمة عملياتها في الأردن منذ بداية جائحة كوفيد-19 بما يتناسب مع ضمان استمرارية الرعاية الصحية وإتاحة الإمكانية لمساعدة السلطات الأردنية في استجابتها للفيروس.

في عمان، أوقفت المنظمة استقبال الحالات في مستشفى الجراحة التقويمية، في الوقت الذي تقدم فيه الرعاية لـ 170 مريضًا هناك. كما أعدت المنظمة تنظيم المستشفى لتأهيله لرعاية مرضى كوفيد-19 في حال طلبت السلطات الأردنية التدخل.

كما قدمت المنظمة تدريبات ودعمًا لنقابة الأطباء الأردنية، لمساعدتهم في استجابتهم للجائحة.

في إربد، واصلت المنظمة تقديم استشارات الصحة النفسية عن بُعد، بالإضافة الى توصيل الأدوية بشكل يومي لمرضى الأمراض غير السارية في كل من مدينتي إربد ورمثا.

كما أجرت تقييمًا للاحتياجات في مخيم الزعتري للاجئين السوريين.

يذكر أن استجابة منظمة أطباء بلا حدود لأزمة "كورونا" في الأردن تعد جزءًا من النهج الذي تتبعه المنظمة في كافة أنحاء العالم، والمستند على مساعدة السلطات المحلية على مكافحة الفيروس مع ضمان استمرار معظم الخدمات الصحية التي تقدمها المنظمة للمجتمعات الأكثر احتياجًا. ولتحقيق ذلك، فإن حركة الطواقم الطبية والإمدادات واللوازم تشكل درجة عالية من الأهمية.