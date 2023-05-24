البوابة - شهد مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن احتفالًا شعبيًا ضخمًا بمناسبة اقتراب موعد زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني من الآنسة رجوة آل سيف في الأول من يونيو/حزيران المقبل.

وتوافد آلاف من سكان المخيم نحو ملعب الأمير علي بن الحسين، في القطاع التاسع من المخيم، من أجل المشاركة في مهرجان "فرحة وطن" الذي أقيم أمس الثلاثاء بدعوة من شيوخ وممثلي ووجهاء المخيم.

أهالي مخيم الزعتري يحتفلون بزفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين

احتفال السوريين بزفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله بمخيم الزعتري 🇸🇾❤️🇯🇴 pic.twitter.com/c9GVjVufNL — 🦅 (@aldaaja_gaith) May 24, 2023

وانتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي في الأردن صورًا ومقاطع فيديو من الاحتفالات التي أقامها سكان المخيم بهذه المناسبة السارة ومشاطرتهم أبناء الشعب الأردني فرحهم بزفاف ولي العهد من الآنسة رجوة.

وشهد الحفل زفة العريس وإحياء الأغاني الوطنية الأردنية والأهازيج الشعبية خاصة وأن زفاف ولي العهد يتزامن مع الاحتفالات التي تشهدها المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة "عيد الاستقلال الـ77".

كما شهد الحفل حضور إدارة المخيم وعدد من منتسبي الأجهزة الأمنية الذين كان لها دور فعال في تنظيم وإدارة وتنظيم شؤون المخيم منذ اليوم الأول لتأسيسه.

هكذا الأمن الأردني طفل من اللاجئين السوريين يسلم على مدير مخيم الزعتري بالاردن pic.twitter.com/2jpoXSQG34 — الدكتور زيد القاضي بني خالد (@zaidalqadi1) May 23, 2023

وعبّر عدد كبير من أهالي المخيم عن فرحهم وسعادتهم بزفاف ولي العهد ودخوله القفص الذهبي، واعتبروا أن المهرجان الشعبي جاء للتعبير عن حبهم للأردن وتقديرهم لاحتضان الأردن مئات الآلاف من اللاجئين السوريين منذ بدء الأزمة السورية في 2011.

وتمنى منظمي الحفل من لاجئي المخيم بكافة فئاته السكانية ومن الجنسين،المشاركة الفاعلة لأنها فرحة عربية وتتزامن مع ذكرى استقلال المملكة الأردنية الهاشمية فضلا عن أنها تجسيدا لحب اللاجئ للأسرة الهاشمية والشعب الأردني.