رقص وبكاء.. أهم لحظات حفل حناء رجوة آل سيف

البوابة - زفّت الملكة رانيا، زوجة الملك الأردني عبدالله الثاني، الآنسة رجوة آل سيف في حفل حناء أقامته في قصر زهران بالعاصمة عمّان بحضور أميرات البيت الهاشمي وسيدات المجتمع الأردني.

وأمام الحاضرات الأنيقات، وجهت الملكة رانيا خطابًا مؤثرًا على مائدة العشاء والتي رحبت من خلالها بكنتها الجديدة الآنسة رجوة التي تستعد للانضمام للبيت الهاشمي في الأول من يونيو/حزيران.

ولم تُخفِ الملكة رانيا تأثرها بزواج ابنها الأمير قائلة: "حسين هو فرحتي الأولى وابني البكر، هو شاب هاشمي واعي، وكنت دائمًا أحلم أشوفه عريس، وأنا صار عندي كنة بس مش أي كنة، ما شاء الله عليها رجوة ومعزتها من معزة إيمان وسلمى".

وقالت بأن الحسين ابن كل الأردنيين وبالتالي فإن حفل زفافه هو حفل زفاف الشعب الأردني أجمع.

ووصفت الملكة رانيا كنتها الجديدة بأنها "أحلى وأجمل عروس”، وذكرت بأنها لن تنسى أبدًا مدى سعادتها وسعادة الملك عبدالله عندما أخبرهم الحسين أنه يريد الزواج من رجوة.

وقالت: "أتمنى أن تكونا دائمًا مصدر السعادة والدعم لبعضكما البعض".

الملكة رانيا تطمئن السيدة عزة السديري

أشارت الملكة رانيا في كلمتها المؤثرة إلى أن الابنة عادة ما تكون انعكاسًا لوالدتها، في إشارة إلى حماة ولي العهد المستقبلية، السيدة السيدة عزة بنت نايف عبد العزيز أحمد السديري، التي وصفتها بـ "جوهرة".

وطمأنت الملكة رانيا والدة الآنسة رجوة، السيدة عزة، وقالت لها بأن ابنتها ستكون بأيدٍ أمينة.

وقالت الملكة رانيا في كلمتها: "عزة.. أنا كنت بمحلك قبل شهرين وبعرف انتي شو شاعرة، بدي أطمنك رجوة بعيونا وبعيون حسين وبين أهلها وناسها.. اطمئني عليها".

ومضت الملكة رانيا تقول: "كأمهات، الشيء الوحيد الذي نريده حقًا هو التأكد من أن أطفالنا سعداء".

رجوة آل سيف تبكي في حفل الحناء

وبعد كلمات الملكة رانيا، لم تتمكن الآنسة رجوة من أن تتمالك دموعها التي انهمرت أمام الجميع في مشهدٍ أثار تفاعلًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي.

الملكة رانيا تحتفل بالآنسة رجوة

نشرت الملكة رانيا عددًا من الصور ومقاطع الفيديو عبر حسابها الرسمي في تطبيق "إنستغرام" كشفت فيه تفاصيل حفل الحناء الذي أقامته بمناسبة اقتراب موعد زفاف ابنها الأمير الحسين بن عبدالله والآنسة رجوة في الأول من حزيران المقبل.

وأرفقت الملكة رانيا الصور بتعليقات مؤثرة عبرت من خلالها عن فرحتها بهذا الزفاف الملكي.

وكان من بين الضيوف عدد من أميرات البيت الهاشمي، وفي مقدمتهم الأميرة منى، والدة الملك عبدالله الثاني والأميرة عالية بنت الحسين والأميرة عائشة بنت الحسين، والأميرة زينة فيصل، والأميرة زين بنت الحسين، والأميرة ثروت الحسن والأميرة جليلة بنت علي.

كما تواجدت في حفل الحناء السيدة إلهام الياسين، والدة الملكة رانيا، والأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني.

حفل حناء رجوة

تضمن حفل حناء رجوة عروضًا لأغاني أردنية وسعودية تقليدية لفنانين محليين ومنهم نداء شراره وديانا كرزون وزين عوض، بالإضافة إلى عروض لفرقة حليم الموسيقية وفرقة السلط للبنات وشركة مسك للرقص.

كما تضمن الحفل أيضًا زفة للعروس ورسم بالحناء للضيوف، وسط عبق رائحة الحناء والقهوة والبخور، وعلى وقع أهازيج فرح أردنية ممزوجة بالتراث العربي والحجازي والزغاريد الشعبية الأصيلة.

ثوب رجوة آل سيف

ارتدت الآنسة رجوة آل سيف ثوب من تصميم المصممة السعودية هنيدة الصيرفي، والذي جاء باللون الأبيض والمطرز بتطريز ذهبي.

واستوحت المصممة هنيدة فستانها من ثوب النشل النجدي أو الثوب السحابي والذي تميز برقبة دائرية عالية وأكمام طويلة.

وجاء الجزء العلوي من الثوب بتطريزٍ مستوحى من التصاميم النجدية التقليدية، ونقش عليه بالذهبي الكثير الرسومات والأشكال النباتية والهندسية والزخارف المستوحاة من الثقافة الأردنية والسعودية، وهي: