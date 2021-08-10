أوباما يحتفل بميلاده الـ60.. الحشيش والتبذير يضعه في ورطة!

بينما تكافح الولايات الأمريكية مع معدلات التوظيف وإعادة فتح المدارس والقلق المستمر بشأن اللقاحات وتأرجح الاقتصاد بشكل عام، كان على الرئيس السابق "باراك أوباما" أن يعد لنفسه حدثًا ضخمًا لمدة ثلاثة أيام بمناسبة عيد ميلاده الـ60.

فإذا كنت تعتقد أن الرئيس السابق - الذي يعتبر نفسه أكثر ذكاء وحساسية من غيره - سيمارس بعض ضبط النفس أو على الأقل يراعي الأوضاع الراهنة، فأنت مخطئ بالتأكيد.

WATCH: President Obama and his celebrity guests having a great time partying maskless. pic.twitter.com/KWT7WCDl3z — The Post Millennial (@TPostMillennial) August 8, 2021

وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بأن المدعوين وصلوا الحفل المقام في جزيرة مارثا فينيارد - Martha's Vineyard بواسطة طائرات خاصة، مشيرة الى أن التكلفة العامة للحفل بلغت 12 مليون دولار أمريكي.

وشملت حفلة عيد الميلاد الذي استمر لثلاثة أيام (ليلة الأولاد، وجبة فطور وغداء يوم الأحد، وجولات غولف)، ولكن بالنظر إلى اللحظة الحالية في ظل وباء كورونا، فقد تسببت تغطية الحفل في حدوث ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبالرغم من أن الحفل أقيم بعيدًا عن وسائل الإعلام وبصورة خاصة، إلا أن فنانين المشاركين في حفلة "أوباما"، تمكنوا من التقاط صور خلسة للحدث الفخم، ونشرها على تطبيق "إنستغرام"، قبل أن يحذفها.

وأظهرت الصور تدخين بعض الحضور للحشيش وهو أمر قانوني في ولاية ماساتشوستس، بالإضافة إلى أطباق طعام وشراب فاخرة، كما أن شعار الحفل كان مكتوبًا بالذهب.

كما أظهرت الصور "أوباما" وهو يرتدي نظارات شمسية وبلا كمامة طبية، وسط عدد كبير من الأشخاص في المطعم، ولم يكن هناك تباعد اجتماعي.

كما شوهد الرئيس الأسبق وهو يحمل الميكروفون فوق المسرح، وراح يغني هناك بعدما أقنعته بالصعود إلى المسرح ومشاركتها الغناء.

وعبر وسم #ObamaVariant تعرض الرئيس السابق لانتقادات لاذعة نظرًا لعدم الالتزام بإجراءات "كورونا" ومظاهر البذخ والتبذير التي طغت على الحفل.