تحت شعار "هي لنا دار"، تستعد كافة القطاعات في المملكة العربية السعودية للاحتفال بـ اليوم الوطني السعودي ، الذي يصادف في 23 سبتمبر الجاري، وهو اليوم الذي وحّد فيه الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود البلاد تحت راية واحدة ودولة واحدة إلا وهي "المملكة العربية السعودية" في عام 1932، ومنها أوبريت اليوم الوطني السعودي .

وفي كل عام، تشهد العاصمة الرياض والعديد من المدن السعودية العديد من الفعاليات الوطنية والثقافية والترفيهية للاحتفال بمناسبة اليوم الوطني السعودي ومنها أوبريت اليوم الوطني في نادي الأحساء الأدبي بـ"الأحساء".

أوبريت اليوم الوطني السعودي

يستعد نادي الأحساء الأدبي لاستقبال ضيوفه الذين سيأتون من كافة مناطق المملكة العربية السعودية لحضور أوبريت اليوم الوطني السعودي الذي جرى التحضير له خصيصًا بمناسبة اليوم الوطني السعودي الذي يصادف يوم الجمعة المقبل، 23 سبتمبر 2022.

ويحمل أوبريت اليوم الوطني السعودي هذا العام عنوان "شموخ النخيل" وسيضمن 7 لوحات غنائية فريدة من نوعها كفيلة بالتعبير عن مشاعر الفخر بهذه المناسبة الوطنية والإنجازات التي حققتها المملكة العربية السعودية خلال 92 عامًا من التوحيد وعلى كافة الأصعدة.

أوبريت شموخ النخيل في نادي الأحساء الأدبي

يتضمن أوبريت شموخ النخيل في نادي الأحساء الأدبي على 7 لوحات غنائية، كل لوحة تحكي قصة، من بينها:

لوحة دخول عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود إلى الرياض.

لوحة توحيد المملكة العربية السعودية

لوحات مناطق المملكة العربية السعودية

لوحة جواثى

لوحة الأطفال

مشاهد مسرحية لقصص النهضة التي تعيشها المملكة العربية السعودية على كافة الأصعدة

تفاصيل أوبريت شموخ النخيل

تأليف: عضو هيئة التدريس في جامعة الطائف الدكتورة مستورة العرابي الشاعرة المتخصصة في كتابة الأعمال الأدبية المغناة والمسرحة

عضو هيئة التدريس في جامعة الطائف الدكتورة مستورة العرابي الشاعرة المتخصصة في كتابة الأعمال الأدبية المغناة والمسرحة ألحان: مجموعة من الملحنين المتخصصين

مجموعة من الملحنين المتخصصين الإخراج: المخرج السعودي خالد الخميس

المخرج السعودي خالد الخميس المدة الزمنية: 50 دقيقة

50 دقيقة العنوان: شموخ النخيل

شموخ النخيل البرنامج: يشتمل على 7 لوحات غنائية، كل لوحة تحكي قصة.

ما هو ملتقى جواثى

ستقام النسخة السادسة من ملتقى جواثى هذا العام يوم الثلاثاء القادم، وسيحمل عنوان "رهانات الإبداع في المشهد الثقافي السعودي".

وفي ملتقى جواثى، سيتم إجازة 19 بحثًا لباحثين سعوديين من الجنسين، وباحثين غير سعوديين، وجميعها بحوث لصيقة بمحاور الملتقى التي تتناول الأدب وقضايا الثقافة السعودية.

نادي الأحساء الأدبي

أحد الأندية الأدبية الستة عشر المنتشرة في المملكة العربية السعودية

تاريخ التأسيس: في عام 2007

السعة: يتسع لأكثر من 1000 شخص من الحضور للجنسين

الإدارة: وزارة الإعلام السعودية ممثلة بالوكالة العامة للشؤون الثقافية

لجان نادي الأحساء الأدبي

يحتوي النادي على سبع لجان تنظم العمل في أروقة النادي هي:

لجنة النشاط المنبري

لجنة المطبوعات والنشر

لجنة العلاقات العامة والإعلام

لجنة السرد والشعر

لجنة إبداع ومواهب

لجنة النظم واللوائح

لجنة ثقافة الصورة

موقع نادي الأحساء الأدبي

ساعات عمل نادي الأحساء الأدبي

الأحد - الخميس 6 - 9 مساءً

هاتف نادي الأحساء الأدبي

+966 55 800 8255