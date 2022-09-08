أوقفوا مركباتهم وأغلقوا الشوارع .. عرس سوري في برلين يثير جدلًا

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة من الشباب بأزياء عربية يرقصون ويغنون وسط أحد الشوارع الرئيسية في العاصمة الألمانية برلين.

وذكر متناقلو مقطع الفيديو بأن الشباب الذين ظهروا في مقطع الفيديو هم من قبيلة "الشعيطات" المعروفة في محافظة دير الزور شمال شرق سوريا وكانوا يرقصون احتفالًا بزواج أحدهم.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول مجموعة من الشباب وهم يرقصون على أنغام الموسيقى العربية التقليدية وقد تعمدوا إيقاف مركباتهم وسط الشارع الرئيسي وأعاقوا حركة المرور فترة من الزمن.

وفور توقف سيارتهم وسط الشارع، بدأ الشباب التمايل والرقص والتلويح بـ"شماغ"، المعروف بـ"الغترة"، للتعبير عن فرحهم بحفل الزفاف، وسط ذهول المارة من المشهد الذي يعتبر "غير مألوف" بالنسبة لهم.

واعتبر عدد من المعلقين أن صنيع الشباب في مقطع الفيديو يعتبر إساءة لصورة العرب في العالم الغربي وأن الإغلاق غير المبرر للشوارع الرئيسية في المدينة الألمانية قد يلحق الأذى لأحدهم.

فيما سخر عدد من المعلقين بالتصرفات الصادرة عن الشباب السوريين في الشوارع الألمانية، كما رأى آخرون أن رقصاتهم وسط الشارع كانت جزء من عادات وتقاليد متوارثة في محافظة دير الزور وعلى الجميع احترامها، مع الأخذ في الاعتبار عدم جواز إغلاق الشوارع.

اللاجئين السوريين في برلين

كشف المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا أن أعداد السوريين الذين حصلوا على الجنسية الألمانية زاد بثلاثة أضعاف في عام 2021 مقارنة مع 2020، بعد أن استوفى كثيرون ممن فروا سوريا في الفترة ما بين 2014 و2016 المعايير المطلوبة.

وقال المكتب إن العدد الإجمالي للأجانب الذين حصلوا على الجنسية الألمانية قفز بمعدل 20 بالمئة في العام 2021، ووصل إلى ما يقرب من 131600 من بينهم 19100 سوري.

ودخل مئات الآلاف من المهاجرين إلى ألمانيا وتحديدًا العاصمة برلين بعد أن فتحت المستشارة السابقة أنجيلا ميركل الحدود عام 2015 أمام اللاجئين الفارين من الحرب وشظف العيش في الشرق الأوسط وخارجه.

قبيلة الشعيطات

عشيرة عربية سنية من قبيلة العقيدات الزبيدية واقعة في محافظة دير الزور شرق سوريا. ويبلغ عددها بين 70،000 إلى 90،000 ويقودها الشيخ رافع عكلة الرجو.

الصراع مع داعش

منذ يوليو 2014: كانت قبيلة الشعيطات في صراع مع تنظيم داعش الإرهابي حاربت القبيلة على الاحتفاظ بالسيطرة على المنطقة ضد تعديات من قبل التنظيم لكنها هزمت.

كانت قبيلة الشعيطات في صراع مع تنظيم داعش الإرهابي حاربت القبيلة على الاحتفاظ بالسيطرة على المنطقة ضد تعديات من قبل التنظيم لكنها هزمت. في أغسطس 2014: ارتكب مقاتلو الدولة الإسلامية مجزرة رميًا بالرصاص، وقطع الرؤوس والصلب بنحو 700 من أفراد قبيلة الشعيطات خلال فترة ثلاثة أيام. أصبح من أكثر الفظائع دموية التي ارتكبها تنظيم داعش في سوريا. منطقة أبو حمام بين الميادين وهجین، حيث أجزاء هامة من قبيلة تسكن، تم التخلي عنها إلى جانب العديد من الجثث التي ما زالت غير محصلة.

ارتكب مقاتلو الدولة الإسلامية مجزرة رميًا بالرصاص، وقطع الرؤوس والصلب بنحو 700 من أفراد قبيلة الشعيطات خلال فترة ثلاثة أيام. أصبح من أكثر الفظائع دموية التي ارتكبها تنظيم داعش في سوريا. منطقة أبو حمام بين الميادين وهجین، حيث أجزاء هامة من قبيلة تسكن، تم التخلي عنها إلى جانب العديد من الجثث التي ما زالت غير محصلة. في منتصف ديسمبر 2014: أفيد بأن مقبرة جماعية مع نحو 230 من رجال قبيلة الشعيطات في محافظة دير الزور تم العثور عليها من قبل ذويهم. وبذلك يصل عدد أفراد قبيلة الشعيطات الذين قتلوا على يد الدولة الإسلامية منذ صيف 2014 إلى أكثر من 900. تباهت دعاية داعش في عام 2015 بشأن عودة بعض مدنيي الشعيطات ولكن لا تزال تركز على المعارضة القبلية المتواصلة.

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