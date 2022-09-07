صورة حديثة للأميرة تسنيم ابنة الأمير غازي بن محمد .. شاهدوا جمالها

بدأت أضواء الشهرة تُسلط على الأمير غازي بن محمد ، ابن عم الملك عبد الله الثاني، وعائلته خاصة بعد إعلان زواجه من أميرة ترنوفو، الأميرة مريم يوم السبت الماضي، الثالث من أيلول 2022.

وانشغلت صفحات تُعنى بأخبار العائلات المالكة حول العالم بنشر أي تفصيل جديد يُعرف عن الأمير غازي بن محمد وعائلته وزوجته السابقة السيدة أريج الزواوي.

بالأمس، نشرت هذه الصفحات صورًا جديدة للأميرة تسنيم بنت غازي بن محمد، إذ تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن مع الصور المتداولة خاصة وأنه لا يُعرف الكثير عن أبناء الأمير غازي.

الأميرة تسنيم بنت غازي بن محمد

وأظهرت الصورة الحديثة للأميرة تسنيم بنت غازي الابنة الكبرى للأمير غازي بن محمد خلال تواجدها في كلية كينجز بالعاصمة البريطانية لندن باعتبارها درست السياسة والقانون والفلسفة وحصلت على شهادة الماجستير منها في عام 2021.

الأميرة تسنيم بنت غازي بن محمد - يمين (المصدر: إنستغرام)

ورجح نشطاء أن الصورة كانت قد التقطت للأميرة تسنيم خلال تواجدها في حرم الكلية برفقة صديقتها.

يذكر أن الأميرة تسنيم هي من مواليد 27 أغسطس 1999، أي أنها تبلغ من العمر 23 عامًا.

تلقت الأميرة تسنيم تعليمها الابتدائي في مدرسة الحياة في عمان ثم حصلت على ماجستير من King’s College London عام 2021، بعد أن درست السياسة والفلسفة والقانون.

تعمل تسنيم في معهد تابع للحكومة، كما تساهم أيضًا في مدونة جمعية الدستور.

الأميرة تسنيم بنت غازي بن محمد

الأمير عبد الله بن غازي

الأمير عبد الله بن غازي بن محمد - يسار (المصدر: إنستغرام)

كما تناقل النشطاء صورًا للأمير عبد الله بن غازي بن محمد برفقة ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله.

ولد الأمير عبد الله بن غازي في 6 نوفمبر 2001، ويستعد للانضمام إلى القوات المسلحة الأردنية بعد تخرجه من الأكاديمية البريطانية

للأمير غازي والأميرة أريج ابنتان أيضًا: الأميرة جنة التي ولدت في 20 سبتمبر 2003، والأميرة سلسبيل التي ولدت في الأول من أكتوبر 2014).

ملك بلغاريا السابق يرحب بزواج الأميرة مريام من الأمير غازي

أصدر ملك بلغاريا السابق سيميون الثاني بيانًا رحب فيه بزواج أرملة ابنه الأميرة ميريام، التي باتت تلقب بـالأميرة مريم غازي، من الأمير الأردني غازي بن محمد ابن عم الملك عبد الله الثاني.

وأشاد الملك في البيان بعلاقة الصداقة التي تجمع بين العائلتين المالكتين في بلغاريا والأردن، وذكر بأن الأمير غازي والأمير كيريل نجله الثاني كانا زميلا دراسة وشريكان في السكن أثناء دراستهما في جامعة برنستون.

وأكد البيان أن الأميرة مريم ستبقى على ديانتها الأرثودوكسية بعد زواجها.

عقد قران الأمير غازي بن محمد

أعلن الديوان الملكي الهاشمي تسجيل عقد قران الأمير غازي بن محمد من الأميرة مريم، وبحضور الملك عبدالله الثاني.

وجرى بعد تسجيل عقد القران، حفل غداء خاص حضره أبناء العروسين.

ومن المتوقع أن تنتقل الأميرة مريم للإقامة في العاصمة عمان إلى جانب زوجها وعائلتها الجديدة.