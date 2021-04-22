أول تعليق من زوج فرح حمزة أكبر التي قُتلت بجريمة صباح السالم!

ما تزال قضية الفتاة الكويتية فرح حمزة أكبر تتصدر حديث الجمهور بعد أن كانت قد قُتلت بسبب الاستهتار بخوفها وروحها من قبل الجهة المسؤولة.

الضحية وبحسب المتداول ليست على علاقة بالقاتل سوى أنها شقيقة المحامية التي كسبت قضية مع طليقته بتهمة الشروع بالقتل بعد أن كان قد اعتدى عليها عدة مرات في الشارع. القضاء الكويتي كان قد حكم على الشاب بـ السجن لعدة أيام قبل أن يتم إطلاق سراحه. أول ما فعله الشاب هو الإنتقام من المحامية التي وكلتها طليقته عن طريق خطف شقيقتها وطعنها عدة مرات ومن ثم رمي جثتها أمام المستشفى.

زوج الفتاة الفقيدة بدوره شارك أولى تصريحاته بصُورة لقبر زوجته أرفقها بتعليق "حلوة الصُورة صح يا عزيزي صاحب القرار؟...هذا قبر بنت عمرها 32 سنة وبنتها الي عمرها 5 سنين شافتها تنطعن قدامها...ليش صار هالشي لأن مشينا ع القانون"...

شقيقة الراحلة بدورها أطلقت أول تصريحاتها والحزن يملاً عينيها وجاء تحديداً في الفيديو "ناشدت وزارة الداخلية عدة مرات، ذهبت الى مغفر السالمية وسجلت قضية، وبعدها ناشدت وكيل نيابة منطقة حولي بأن لا يطلق سراحه لأنه سيقتلني لكنه طردني من مكتبه".

وتباعت: “وبعدها رفعت قضيتين، واحدة استلمتها أنا والثانية استلمها صديقي عبدالمحسن القطان وتوجهنا بعدها الى الأدلة الجنائية وحينها حاول الجاني أن يدهس خالتي وشقيقتي بالسيارة لكنهم لم يلقوا القبض عليها، وبعدها رفعت عليه قضية خطف وحبسوه عدة أشهر ثم أطلقوا سراحة".

وزارة الداخلية الكويتية بدورها أعلنت أنه تم إلقاء القبض على قاتل المواطنة في منطقة صباح السالم، حيث اعترف بتسديده طعنة نافذة لها بالصدر. وشهد موقع تويتر تصدر وسم بعنوان "جريمة صباح السالم" غردوا خلاله بتغريدات غاضبة وناقمة ومطالبة بإنزال أشد العقوبات ضد المجرم الذي قام بجريمته في شهر رمضان المبارك ودون أي إنسانية ورادع.



الإعلام الأمني":

قطاع الأمن الجنائي يضبط مواطنا قام بارتكاب جريمة قتل بمحافظة مبارك الكبير pic.twitter.com/e6BtFyvGJ7 — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) April 20, 2021

للمزيد من قسم إختيار محرر:

طبخت "المنسف" لأهلها و"الشاورما" لحماتها.. طلاق عروس بعد أيام من زواجها في الأردن

تقديرًا لجهودهم.. دبي تستبدل كلمة "تاكسي" بأسماء السائقين

منذ 21 عامًا.. عامل نظافة تركي يخطف الأنظار بأناقته وحبه لعمله