طبخت "المنسف" لأهلها و"الشاورما" لحماتها.. طلاق عروس بعد أيام من زواجها في الأردن

في حادثة تحمي في طياتها بعض الطرافة أقدم شاب في الأردن على رمي يمين الطلاق على زوجته في ثاني أيام زواجها بسبب إهمالها لحماتها والاهتمام بأهلها ووالدتها فقط.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن تفاصيل القصة الطريفة بأن العريس طلق زوجته بعد أن طهت طبق "المنسف" الفاخر لأهلها وأمها فيما طلبت وجبة "شاورما" متواضعة لوالدته وهو ما أغضبه جدًا واعتبرها إهانة له ولعائلته.

وتفاعل المعلقون مع الحادثة، بين من جعلها مادة للضحك والسخرية، وبين من انتقد بشدة الزوج واعتبره "كسر بخاطر عروسه لإثبات رجولة مزيفة"، بحسب وصفهم.

وهناك أيد تصرف الزوج واعتبر رد فعله دليلًا على برّ والدته وتكريمًا لها ورفضًا لتصرف وصفوه بأنه ينم عن قلة الاحترام لأمهات الأزواج.

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