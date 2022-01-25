أول زوجين يقيمان حفل زفافهما عبر العالم الافتراضي .. كيف ستجري الأمور؟

أجبر وباء "كورونا" العائلات في جميع أنحاء العالم على تقليص أو إلغاء حفلات الزفاف التقليدية الكبيرة والاستعاضة عنها بحفلات استقبال بسيطة، حتى أن زوجين قررا إقامة حفلهما في العالم الافتراضي (ميتافيرس).

وقام "دينيش كشاتريا" و"جناغاناندهيني رماسوامي"، من ولاية تاميل نادو الهندية، بدعوة نحو 5000 شخص لحضور حفل زفافهما المزمع إقامته الشهر المقبل عبر العالم الافتراضي.

واختار الزوجان أن يتسم حفل زفافهما الافتراضي بمفهوم مستوحى من سلسلة أفلام هاري بوتر الخيالية.

ومن المتوقع أن يحضر ضيوف من جميع أنحاء العالم حفل الزفاف الافتراضي، بما في ذلك صورة رمزية لوالد العروس الراحل.

وقال العريس: "بسبب الوباء، لا يمكن استقبال عدد كبير من الضيوف، لذا قررنا إقامته في ميتافيرس".

وتابع: "نحن أول زوجين في العالم يتزوجان في ميتافيرس، لقد كنت أعمل في مجال العملات المشفرة خلال العام الماضي، لذلك أعرف الكثير عنها وعن العالم الافتراضي".

وبشأن وصوله إلى هذه الفكرة الغريبة، قال العريس: "ذات يوم، صادفت مقطع فيديو عن ميتافيرس على موقع يوتيوب، فكرت لماذا لا يمكننا إقامة حدث في ميتافيرس؟ أعرف أن المستقبل كبير في العالم الافتراضي، فالشركات الكبيرة مثل فيسبوك ومايكروسوفت بدأت تعمل في هذا المجال".

وذكر بأن والد خطيبته توفي في أبريل الماضي لذا قرر الحصول على صورة رمزية رقمية له وعرضها في حفل الزفاف الافتراضي.

وأردف يقول: "أريد أن أفاجئها بتواجد والدها في حفل الزفاف وجعله جزءا من الحدث الأهم في حياة زوجتي، نريد أن يباركنا في حفل زفافنا".

من جهتها قالت العروس "رماسوامي" بأنها متحمسة لفكرة الزفاف الافتراضي رغم أنها لا تفهم الكثير عنه.

وتابعت: "كنت متشككة فيما إذا كان ذلك ممكنًا، سألته لماذا لا يمكننا القيام بذلك هنا في القرية. سألته عما إذا كان سيتم إجراؤه بطريقة تقليدية؟، وكيف سينضم الناس؟، وماذا سيرتدي الضيوف؟ لم أفهم الفكرة بالكامل لكني آمل أن تكون ناجحة".

وفي يوم الزفاف، سيقوم الأشخاص بتسجيل الدخول من خلال الموقع الرسمي واختيار صورة رمزية لهم تم تصميمها مسبقًا لهم.

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