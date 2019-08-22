أول سعودية تشغل منصب متحدثة رسمية للتعليم العام.. وهذه ما غردت به بعد تعيينها

يواصل النظام السعودي في خططه بمنح مكتسبات جديدة للمرأة السعودية، بشكل يوقف النظرة التقليدية لبلد عانى من أحكام متشددة للإسلام.

هذه المرة، أصدر وزير التعليم السعودي الدكتور حمد آل الشيخ قرارًا بتكليف ابتسام الشهري، لتكون متحدثة رسمية للتعليم العام في السعودية.

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وتتبوأ الشهري هذا المنصب كأول امرأة تكون صوتًا للوزارة المسؤولة عن ما يزيد عن 6 ملايين طالب ومعلم في مختلف مراحل التعليم العام.

وقالت الشهري في أول تغريدة لها: "تحقيقًا لتعزيز التواصل مع منسوبي التعليم العام والمجتمع وكافة وسائل الإعلام، هنا حساب المتحدث الرسمي للتعليم العام، وآمل أن يحقق طموحاتكم وتطلعاتكم، ومعرفة كل ما يستجد عن الوزارة".

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ابتسام الشهري:

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وتعتبر من الكفاءات في التعليم، وهي معلمة لغة إنجليزية تمتلك خبرة تزيد عن 17 عامًا في التعليم، وهي حاصلة على ماجستير "تربية موهوبين"، وخريجة برنامج "خبرات" الدفعة الأولى من برنامج " بناء القادة من أجل التغيير عن طريق المعايشة في المدارس".

وهي أيضًت متحدثة في "منتدى المعلمين الدولي"، الذي يعكس أهمية تكامل الخبرات التربوية الدولية والخبرات المحلية في بناء ممارسات تعليمية وتربوية رصينة، (معًا، نحو تعليم نوعيٍّ فاعل).

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