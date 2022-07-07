أول صورة ملوّنة لـ الكعبة المشرفة .. كيف بَدَت ؟

نشرت دارة الملك عبدالعزيز المتخصصة في خدمة تاريخ وجغرافية وآداب وتراث المملكة العربية السعودية والجزيرة العربية والعالم العربي أول صورة فوتوغرافية ملوّنة التقطت لـ الكعبة المشرفة "بيت الله الحرام".

وذكرت الدارة عبر حسابها الرسمي على تطبيق تويتر بأن نشر أول صورة ملوّنة للكعبة المشرفة جاء بمناسبة بدء موسم الحج لهذا العام واستعداد حجاج بيت الله الحرام للوقوف غدًا الجمعة بصعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم، وذلك بعد المبيت بمنى اليوم الخميس الثامن من ذي الحجة والذي يعرف بيوم التروية، اقتداء بسنة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.

وأشارت الدارة إلى أن الصورة فوتوغرافية التقطت لـ الكعبة في عام 1952 أي قبل 70 عامًا، من قِبل المجلة الجغرافية الوطنية الأمريكية.

وتُظهر الصورة مشهدًا مختلفًا وأكثر بساطة للمسجد الحرام الذي مرّ بمراحل توسعة عديدة عبر العقود الماضية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الزوّار.

الكعبة

الكعبة المشرفة هي قبلة المسلمين في صلواتهم، وحولها يطوفون أثناء أداء فريضة الحج، كما أنها أول بيت يوضع في الأرض وفق المُعتقد الإسلامي، ولا يمكن ذكر المسجد الحرام دون ذكر الكعبة، إذ يبدأ تاريخ المسجد بتاريخ بناء الكعبة المشرفة.

يؤمن المسلمون أن من بنى الكعبة أول مرة هم الملائكة قبل آدم.

من مسميات الكعبة البيت الحرام، وسميت بذلك لأن الله حرم القتال فيها، ويعتبرها المسلمون أقدس مكان على وجه الأرض.

بناء الكعبة

يؤمن المسلمون أن الله تعالى أمر النبي إبراهيم برفع قواعد للكعبة، وساعده ابنه إسماعيل في بنائها، ولما اكتمل بناؤهما أمر الله إبراهيم أن يؤذّن في الناس بأن يزوروها ويحجوا إليها.

أُعيد ترميم وبناءها عدة مرات عبر التاريخ، فقد رممتها قريش في الجاهلية، ثُم رممها عبد الله بن الزُبير، وكذلك الحجاج بن يوسف في العصر الأموي، أما آخر ترميم شامل فكان خلال العصر العثماني، وقد أمر به السُلطان مراد الرابع.

مواصفات الكعبة

تقع وسط المسجد الحرام تقريبًا على شكل حجرة كبيرة مرتفعة البناء مربعة الشكل.

يبلغ ارتفاعها خمسة عشر مترًا، ويبلغ طول ضلعها الذي به بابها اثنا عشر مترًا، وكذلك يكون الذي يقابله، وأما الضلع الذي به الميزاب والذي يقابله، فطولهما عشرة أمتار.

أسماء أخرى للكعبة