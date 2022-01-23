أوميكرون ينغص فرحة رئيس وزراء نيوزيلندا ويلغي حفل زفافها

ألغت رئيسة الوزراء النيوزيلندية "جاسيندا أرديرن" احتفالات زفافها في الوقت الذي تكافح فيه بلادها الواقعة في المحيط الهادئ مع تفشي متحور أوميكرون سريع الانتشار.

وأعلنت "جاسيندا” قرارها القاضي بإلغاء حفل زفافها في مؤتمر صحفي عقده قبل ساعات للكشف عن إجراءات جديدة للصحة العامة وقيود على التجمعات العامة في نيوزيلندا للحد من انتشار الفيروس.

وكانت "جاسيندا" قد تصدرت عناوين الصحف في عام 2018 حين اصطحبت طفلتها الرضيعة إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومنذ ذلك الحين وهي تخطط للزواج من شريكها "كلارك جيفورد".

وقالت "جاسيندا" البالغة من العمر 41 عامًا للصحفيين: "لن يقام حفل زفافي، لكني انضممت فقط إلى العديد من النيوزيلنديين الآخرين الذين مروا بتجربة مثل هذه نتيجة الوباء، هكذا هي الحياة.

وفي الوقت الذي لا تزال فيه نيوزيلندا تغلق حدودها أمام الزوار الدوليين، علق المسؤولون مؤخرًا الحجوزات الجديدة في نظام الحجر الصحي الإلزامي في البلاد للمواطنين العائدين، خوفًا من تسرب الفيروس إلى البلاد.

وستفرض نيوزيلندا استخدام الكمامات وستحد من التجمع اعتبارًا من منتصف ليل الأحد بعد أن أثبتت 9 إصابات بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا وانتقال المرض من الجزر الشمالية إلى الجنوبية.

وقالت "جاسيندا" إن نيوزيلندا ستشدد الإجراءات ضمن إطار الحماية من كوفيد-19 مع استخدام الكمامات بشكل أكبر، وعدم السماح بوجود أكثر من 100 شخص في أماكن الضيافة والمناسبات المقامة في أماكن مغلقة مثل حفلات الزفاف أو25 شخصًا إذا كانت الأماكن لا تستخدم تصاريح اللقاح.