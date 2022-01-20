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سعودي يوثق تجمد ثوبه من شدة البرودة .. ومدينة تسجل أدنى درجة حرارة منذ 30 عامًا

منشور 20 كانون الثّاني / يناير 2022 - 07:09
الثلج في السعودية
الثلج في السعودية

تشهد عدة مدن سعودية انخفاضًا حادًا على درجات الحرارة وموجة شديدة من الصقيع مصحوبة بسقوط الثلج تزامنَا مع مرور كتلة هوائية باردة قادمة من سيبيريا.

ووصلت درجات الحرارة في مدينة طريف شمالي السعودية عند الحدود مع الأردن يوم أمس الأربعاء، 19 يناير 2022، ست درجات تحت الصفر وهي أدنى حرارة تشهدها السعودية منذ 30 عامًا.

فيما سجلت مدينة القريات عند الحدود مع الأردن يوم الثلاثاء، 18 يناير 2022، خمس درجات تحت الصفر، وعرعر عند الحدود مع العراق أربع درجات تحت الصفر.

وتوقعت الأرصاد الجوية اشتداد البرودة خلال الأيام المقبلة مع تكثف الكتل الهوائية القطبية مع إمكان تكوّن الصقيع، وسقوط الأمطار في العاصمة الرياض.

الثلج في السعودية

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقاطع فيديو وصور لتساقط الثلوج في المدن الشمالية فيما وثق مزارع سعودي، لحظات البرد القارس التي تسببت في تجميد ثوبه بشكل غريب.

وظهر المزارع في مقطع الفيديو ممسكًا بثوبه المتجمد وكأنه قطعة خشبية نتيجة تدني درجات الحرارة في محافظة طبرجل.

وقال موثق الفيديو: "السلام عليكم أسعد الله صباحكم بكل خير التاريخ اليوم 19 يناير 2022..الثوب متجمد هذا الثوب الشغل حق المزرعة ونحمد الله ونشكره".

وشبه متداولو الفيديو الثوب المجمد بـ "فزاعة الطيور" حيث بدا متجمدًا وكأن شخصًا يرتديه، وأوصوه باستخدمه لترهيب الطيور وتبتعد عن محصوله الزراعي.

كما غطت الثلوج جبل اللوز في محافظة تبوك في شمال غرب البلاد، ما دفع مئات الأسر السعودية للخروج للتنزه واختبار الطقس البارد.

وتُعرف السعودية بأنها واحدة من أكثر دول العالم حرًا لكنّ مناطقها الشمالية عادة ما تتعرض لموجات برد شديد خلال فصل الشتاء.

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كلمات دالة:المملكة العربية السعوديةتبوكطريفالرياضثلوج

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