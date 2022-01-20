الأمير عبد الرحمن يثير قلق متابعيه بتغريدة: لا تنسونا من دعائكم

أثار الأمير عبد الرحمن بن مساعد، رئيس نادي الهلال الأسبق، قلق متابعيه بتغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر" اليوم الخميس.

وأعلن الأمير عبدالرحمن في تغريدته عن إصابة ابنته سارة بفيروس كورونا راجيًا الله أن يشفيها.

ابنتي سارة أصيبت بكورونا لا تنسونا من دعائكم.. أعراضها ليست قوية بحمد الله ولكنها تشعر بالتعب .. عافى الله الجميع — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) January 20, 2022

وقال الأمير عبد الرحمن في تغريدته: "ابنتي سارة أصيبت بكورونا، لا تنسونا من دعائكم".

وأضاف: "أعراضها ليست قوية بحمد الله ولكنها تشعر بالتعب، عافى الله الجميع".

وتفاعل المغردون مع تغريدة الأمير عبدالرحمن بالدعاء لابنته بالشفاء لعاجل.

يذكر أن وزارة الصحة السعودية قد سجلت يوم أمس الأربعاء ارتفاعًا كبيرًا بإصابات فيروس كورونا، قارب 6 آلاف إصابة.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة في السعودية 632736 حالة، وإجمالي الوفيات 8912، فيما تعافى من الفيروس 578812 شخصًا.

الأمير عبد الرحمن بن مساعد

الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود، شاعر سعودي، ورئيس نادي الهلال السعودي السابق منذ 2008 وحتى فبراير 2015.

ولد الأمير عبد الرحمن بن مساعد (في سنة 1387 للهجرة الموافق 1967)، وهو أحد أبناء الأمير مساعد بن عبد العزيز آل سعود، درس في الفيصلية في مدارس الرياض، ثم درس في كلية الهندسة أربع سنوات، وحفظ القرآن الكريم في سنٍ مبكرة، وكتبَ الشعر النبطي بلغة شاعرية مميزة.

ترأس الأمير عبدالرحمن نادي الهلال السعودي السابق منذ 2008 وحتى فبراير 2015، وأثناء فترة رئاسته للنادي، حقق نادي الهلال لقب الدوري السعودي مرتين وحصل على دوري كأس ولي العهد خمس مرات.

ويعد الأمير عبد الرحمن بن مساعد أحد أهم رموز الشعر المعاصر في الوطن العربي وفي الخليج خاصه وذلك لما يتمتع به من فكر وموهبة شعرية فذة، هذه الموهبة التي أسدلت الستار على مرحلة كان الشعر خلالها عبارة عن قصائد متشابهة من حيث الوزن والقافية والمحتوى.

وقد ألمح الفنان محمد عبده إلى أن الملحن "صادق الشاعر" الذي لحن أغان عديدة مثل "مساء الخير" و"مذهلة" وغيرها هو الشاعر الأمير عبد الرحمن بن مساعد، لكن ابن مساعد نفى ذلك.

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