أين الأمير حمزة.. وسم يتصدر الترند الأردني في ساعات

تصدر اسم الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني عبدالله الثاني، خلال الأيام الثلاثة الماضية بعد انتشار ادعاءات حول محاولته "زعزعة" أمن الأردن وهو ما ثبت عكسه في ضوء أعلانه وضع نفسه تحت تصرف أخيه العاهل الأردني بعد وساطة من العائلة المالكة.

وعلى الرغم من انتهاء "زوبعة" الاعتقالات التي طالت عددًا من المسؤولين في الأردن ووضع الأمير الأردني قيد الإقامة الجبرية، تصدر وسم "أين الأمير حمزة" قائمة الأكثر تداولًا وتغريدًا على موقع التدوين "تويتر" خلال الساعات الماضية.

وتسائل مغردون عن مكان الأمير الأردني في هذه اللحظة وسبب اختفائه عن الأنظار بعد إصداره رسالة يوم الاثنين 5 أبريل 2021 والتي أعلن فيها: "أضع نفسي بين يدي جلالة الملك ... سأظل ملتزمًا بدستور المملكة الأردنية الهاشمية العزيزة".

#اين_الامير_حمزه يا رب نرجع نشرف هالضحكة ع خير و باسرع وقت 🥺🤍 pic.twitter.com/QKqDxDP8C0 — 🇯🇴فاطمه🇯🇴 (@fatema19822) April 7, 2021

وأشار عدد من المغردين الى أن لدى الشعب الأردني الحق في معرفة "مكان" الأمير الأردني ومعرفة الحقيقة في ظل التكتم الشديد لمجريات الأحداث.

تسلسل الأحداث:

أعلنت السلطات الأردنية الأحد إحباط "مؤامرة ضد الأردن" شارك فيها الأمير حمزة، وألقت القبض على ما لا يقل عن 16 مشتبهًا به، ووجهت لهم اتهامات "بالتحريض والتآمر مع جهات خارجية".

الجيش الأردني ينفي وضع الأمير قيد الإقامة الجبرية:

نفت القوات المسلحة الأردنية، السبت، صحة ما تم تداوله حول اعتقال الأمير حمزة بن الحسين، ولي العهد الأردني السابق.

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، السبت، عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال الأمير حمزة بن الحسين، النجل غير الشقيق لعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني بن الحسين.

فيديو الأمير من مكان إقامته:

مساء الأحد، نشرت شبكة "بي بي سي" البريطانية مقطع فيديو تلقته من محامي الأمير والذي أعلن فيه بأنه "قيد الإقامة الجبرية" وبأن الأجهزة الأمنية قطعت عنه شبكات الاتصالات.

وفي الفيديو الذي سُجل ليلة السبت، قال الأمير حمزة "تلقيت زيارة من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الأردنية صباح اليوم أبلغني فيها بعدم السماح لي بالخروج والتواصل مع الناس أو مقابلتهم لأن انتقادات وجهت للحكومة أو الملك في الاجتماعات التي كنت حاضرا فيها - أو على وسائل التواصل الاجتماعي المتعلقة بالزيارات التي قمت بها".

لكنه أوضح "أنا لست الشخص المسؤول عن انهيار الحكومة والفساد وعدم الكفاءة التي كانت سائدة في هيكلنا الحاكم منذ 15 إلى 20 عاما وتزداد سوءا ... ولست مسؤولا عن قلة ثقة الناس بمؤسساتهم".

"لقد وصلت إلى نقطة حيث لا يستطيع أحد التحدث أو التعبير عن رأي في أي شيء دون التعرض للتنمر والاعتقال والمضايقة والتهديد".

مؤتمر صحفي للحكومة الأردنية

قال نائب رئيس الوزراء الأردني، أيمن الصفدي، في مؤتمر صحفي أن "حمزة بن الحسين وآخرين تواصلوا مع جهات خارجية لتقويض أمن واستقرار الأردن".

وأوضح الصفدي أن التحقيقات كانت شمولية مشتركة حثيثة قامت بها القوات المسلحة الأردنية، ودائرة المخابرات العامة، ومديرية الأمن العام على مدى فترة طويلة نشاطات وتحركات للأمير حمزة بن الحسين، والشريف حسن بن زيد، وباسم إبراهيم عوض الله وأشخاص آخرين تستهدف أمن الوطن واستقراره.

تسريبات للأمير حمزة

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا صوتيًا، قالوا إنه محادثة بين الأمير حمزة بن الحسين وقائد الجيش الأردني يوسف الحنيطي.

ويكشف التسجيل كيف أن الحنيطي حذر الأمير حمزة من التحدث إلى زعماء العشائر وغيرهم من الساخطين في المملكة، غير أنه خاطب ولي العهد السابق باحترام متوجها إليه بـ"سيدي" في مرات عديدة.

كما أبلغ الحنيطي الأمير حمزة بأنه ينقل هذه التحذيرات باسم الجيش والأمن والاستخبارات، موضحا أنه لا يتحدث نيابة عن الملك عبد الله الثاني.

وساطة الأمير الحسن بن طلال

أعلن الديوان الملكي الأردني مساء الاثنين أن الملك عبد الله الثاني أوكل عمه الأمير الحسن بن طلال بالتعامل مع موضوع أخيه غير الشقيق الأمير حمزة بن الحسين في إطار الأسرة الهاشمية.

وبعدها نشر الديوان الملكي الأردني رسالة للأمير حمزة بن الحسين قال إنه وقعها في منزل الأمير الحسن بحضور عدد من الأمراء، وأكد فيها أنه سيكون "دومًا لجلالة الملك وولي عهده عونًا وسندًا".

وأضاف أنه في ضوء تطورات اليومين الماضيين يضع نفسه "بين يدي جلالة الملك"، ويؤكد أنه سيبقى "على عهد الآباء والأجداد، وفيا لإرثهم، سائرًا على دربهم، مخلصًا لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك، وملتزما بدستور المملكة الأردنية الهاشمية العزيزة".