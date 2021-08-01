إجراءات جديدة ضد المحصنين في السعودية.. ووسم "لا للتطعيم الاجباري" يتصدر الترند

أصدرت السلطات السعودية إجراءات جديدة يلزم فيه جميع الجهات الحكومية والقطاعين الخاص وغير الربحي باشتراط التحصين ضد "كورونا" على عامليها والمتعاملين معها اعتبارًا من اليوم، 1 أغسطس 2021.

وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية في بيان رسمي بأن التحصين المعتمد سيكون شرط أساسي لدخول مقرات العمل في المنشآت الحكومية أو الخاصة أو غير الربحية.

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الموارد البشرية توضح التعامل مع الموظف في القطاع الخاص الغير محصن:



توجيهه للعمل عن بُعد وفق الحاجة ، وإذا لم يتم الاستفادة منه في العمل عن بُعد يتم منحه إجازة من رصيده المستحق. — أخبار السعودية (@SaudiNews50) July 31, 2021

وأشارت الوزارة أن "على كل الجهات الحكومية اشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة لدخول الموظفين والعاملين لديها أو المتعاملين معها لمقر الجهة، وفق ما يَظهر في تطبيق "توكلنا" من تأكيدٍ لحالة التحصين".

وتابعت: "للجهة الحكومية التدرج في التعامل مع الموظف أو العامل غير المحصن عن طريق توجيهه للعمل عن بُعد وفقًا لحاجة العمل مع مراعاة النسبة المحددة لمن يعملون عن بُعد في الجهة".

ولفتت إلى أنه: "اعتبارًا من يوم الاثنين 9 أغسطس الجاري فإنه إذا لم تتم الاستفادة من العامل بالعمل عن بُعد يمنح أيًا من الإجازات المستحقة وفقًا لشروطها ومتطلباتها المقرة نظامًا".

وتابعت: "إذا استنفذ الموظف رصيده من تلك الإجازات أو لم تنطبق عليه شروطها أو بلغ الحد الأقصى لمدد التمتع بها يعامل من خلال حسم أيام الغياب من رصيد الإجازات العادية، أو معاملتها غيابا بعذر لا يستحق عنها راتبًا وذلك بحسب الأحوال، على أن يكون التعامل مع الآثار المترتبة على الموظف أو العامل وفقًا للإجراءات المقرة نظامًا".

وبعد صدور هذه التعليمات، عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية عن رأيهم بالقرار من خلال وسم "#لا_للتطعيم_الاجباري80" بين مؤيد ومعارض لها.

وكعادتهم، انقسمت آراء المغردين بين من أيّد قرار منع غير المحصنين من دخول المؤسسات الحكومية والخاصة والمراكز التجارية وصالات السينما واعتبرها بأنها فرصة لتخفيف الازدحامات في الأماكن العامة.

احسن لاتطعمون مانبي زحمه اذا طلعنا نتمشى👌🏻 #لا_للتطعيم_الاجباري80 — iAhmad (@iAhmad31) August 1, 2021

فيما اعتبر أحد المغردين بأنه من حق أي شخص أن يختار ما يناسبه حول تلقي اللقاح أم لا.

من حق الانسان يختار ما يشاء اتمنى تكون اختياري وليس اجباري #لا_للتطعيم_الاجباري80 — Jozeph ♐ (@jozeph_marley) August 1, 2021

فيما تم انتقاد آلية التعامل مع غير المحصنين في دخول المستشفيات، حيث أشارت إحدى المغردات بأنه جرى منع صديقتها "الحامل" من دخول المستشفى لأنها لم تتلقى اللقاح.

المستشفيات الان ترفض دخول المرضي بحجة عدم التحصين سلامات صاحبتي حامل ورافض المستشفى دخوله لان حضرتهم واصلهم تعميم ممنوع دخول الغير محصن ، الكلام الي مسكتيننا فيه بأن المريض عتدي يدخل بدون تحصين وينه ماتطبق !!!!

#لا_للتطعيم_الاجباري80 — آنسه فُله (@a_strong369) August 1, 2021

فيما اعتبر أحد المغردين بأن الإجراءات الجديدة ما هي إلا آلية لقطع أرزاق المواطنين والتضيق عليهم وإجبارهم بطريقة غير مباشرة على تلقي اللقاح. (حسب قولهم)

الهدف هو قطع الأرزاق مثل ما تم قطع أرزاق الناس في بدايه الازمه والإغلاقات

الدور جاي للجميع

#لا_للتطعيم_الاجباري81 #لا_للتطعيم_الاجباري80#لا_للتطعيم_الاجباري — آل ماسون (@tweetrrt1) August 1, 2021

كما أعتبر أحد المغردين بأن الإجراءات الجديدة "مبالغ بها" وكان أولى على السلطات التركيز أمور عدة للحفاظ على صحة المواطنين بدلًا من فرض اللقاح من خلال توفير أماكن لممارسة الرياضة أو حتى منع بيع الدخان في الأسواق السعودية.

اذ كنتم خائيفين على صحتنا فعلا اين انتم من نشر الرياضة في المجتمع اين انتم محاربة العادات الضارة التي تهدد صحة المجتمع كالتدخين والمخدرات اين انتم من حوداث الطرق الى المملكة من اعلى المؤشر في عدد وفيات الطرق #لا_للتطعيم_الاجباري80 — مشاري منصور نور (@221Mn) August 1, 2021