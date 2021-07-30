الشيخة الإماراتية لطيفة تحتفل بيوم ميلاد نجلها محمد.. وصور من الحفل

احتفلت الشيخة لطيفة، ابنة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بيوم ميلاد نجلها محمد برفقة زوجها الشيخ فيصل بن سعود القاسمي.

ونشرت الشيخة لطيفة عبر حسابها الموثق على تطبيق "إنستغرام" صورًا من حفل عيد ميلاد ابنها محمد الذي بلغ عامه الثالث يوم أمس.

وأرفقت الشيخة لطيفة الصور بتعليق قالت فيه: " كل عام وأنت بألف خير حبيبي محمد ❤️❤️Happy 3rd Birthday my Mohammed".

وظهرت الشيخة لطيفة برفقة زوجها الشيخ فيصل ونجلهما محمد الذي يبدو أنه من عشاق عالم السيارات وكل ما يتعلق بهذا العالم حيث تم تزيين قالب الكيك وملحقاته بصور سيارات وإطارات وإشارات مرور بطريقة إبداعية.

يذكر أن الشيخة لطيفة تزوّجت من الشيخ فيصل بن سعود القاسمي في نوفمبر 2016 وهو أحد أفراد الأسرة الحاكمة بإمارة رأس الخيمة، ورزقت بطفلها الأول الشيخ محمد في شهر يوليو في عام 2018.

من هي الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم؟

رئيس "هيئة دبي للثقافة والفنون" منذ 5 سبتمبر (أيلول) 2019، الإمارات العربية المتحدة.

وهي نائب رئيس مجلس إدارة "مؤسسة الإمارات للآداب"، والرئيس الفخري ل"رابطة خريجات جامعة زايد"، وعضو "مجلس دبي" منذ 2020.

كان لها دور محوري في مكاملة المنصات الثقافية في دبي تحت مظلة واحدة. وفي ضوء الدور الطليعي المتنامي لـ"هيئة الثقافة والفنون في دبي"، قامت بهيكلة مجموعة من المنصات التي تتيح للمجتمع الفني في دبي التعيير عن طاقاته الإبداعية والتعريف بها أمام جمهور عالمي كبير.

وتتجلى تطلعات الشيخة لطيفة نحو تطوير المشهد الإبداعي في دبي ليكون عالميًا بكل المقاييس في"موسم دبي الفني"، الذي يجمع مختلف المبادرات والفعاليات الفنية التي تنظمها الهيئة؛ و"روح دبي"، ولا تقتصر أهمية المبادرة السبّاقة على نبض الحياة في المدينة والتطورات التي تحققها بل وتمتد لتشمل رعاية المواهب الواعدة ضمن مختلف الأساليب التعبيرية الثقافية والفنية.

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