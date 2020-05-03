"إحسان من المستقبل".. أحمد الشقيري يروّج لبرنامجه الجديد على "يوتيوب"

قبل حوالي أسبوعين، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية نبأ عودة الإعلامي السعودي أحمد الشقيري إلى الشاشة طوال الشهر الفضيل، بعد غيبة خلال السنتين الماضيتين لكن توقعاتهم خابت بعد مرور نحو أسبوع على شهر رمضان.

وبالفعل نشر البعض قبل رمضان، مواعيد محددة لعرض برنامج الشقيري الجديد والذي يحمل عنوان "إحسان من المستقبل" على قنوات "إم.بي.سي" بشكل خاص، ما جعل كثيرون يبحثون عن البرنامج بين القنوات والإنترنت، خصوصًا بعد ترويج حسابات عدة للبرنامج قائلة: "من الأخبار الجيدة في شهر رمضان أننا سنشهد عودة أحمد الشقيري في برنامج إحسان من المستقبل على قناة MBC 1".

واتضح أن ما وصفه البعض بالبرنامج سيكون مجرد فيلم (قد يعرض بأكثر من حلقة)، كما كانت الحال في السنتين الماضيتين، عندما ظهر الشقيري في "إحسان من الحرم"، و"إحسان من المدينة"، ببينما سيظهر خلال رمضان الحالي بإحسان من المستقبل، ومن العاصمة السعودية الرياض تحديدًا.

ونشر الشقيري أمس عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام" برومو دعائيًا للبرنامج الجديد على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتساءل الشقيري في المقطع الدعائي: "هل التكنولوجيا خطر على البشرية؟ وهل ستحل الروبوتات محل البشر؟ ما هي لغة المستقبل؟ هل يمكنك زراعة الفراولة وسط الصحراء؟ وما شكل جراح المستقبل؟ كما يتساءل عن مستقبل البيوت والطاقة، مشيرًا إلى أنه سيتكلم عن أشياء ستحدث خلال السنوات الـ15 عامًا المقبلة.

ويختتم المقطع الدعائي لـ"إحسان من المستقبل" بكلمة "قريبًا"، ليترك المشاهدين في حالة من التشويق لصاحب "خواطر" و"إحسان".

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