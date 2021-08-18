إسراء غريب.. قصة المُعفنّة الفلسطينية من الألف إلى الياء

إسراء غريب.. اسم محفور في ذاكرة كل فلسطيني وفلسطينية الذي يعود لتلك الفتاة التي خسرت حياتها على يد ثلاثة من أفراد عائلتها لنشرها صورًا شخصية مع خطيبها في قضية زلزلت الشارعين الفلسطيني والعربي على مدى أشهر.

وعلى مدار أشهر، تصدر اسم إسراء غريب قائمة الأكثر تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" و"إنستغرام"، ومحرك البحث "غوغل" في عدة دول عربية بتفاصيل حياتها الخاصة وعلاقتها بعائلتها وقريباتها وبالإضافة إلى واقعة مقتلها والتحقيقات الأولية ومجريات المحاكمة.

كما تحوّلت قصة إسراء غريب إلى قضية رأي عام، حتى شهد وسم "#كلنا_إسراء_غريب" مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات من شخصيات عربية وعالمية ومؤسسات نسوية وناشطين وحقوقيين لأن ما حدث لإسراء غريب هو جريمة قتل ارتكبها أهلها.

من هي إسراء غريب ؟

إسراء غريب هي فتاة فلسطينية من مدينة بيت لحم، ولدت عام 1998.

كانت إسراء غريب تعمل كخبيرة مكياج في صالون تجميل حتى تاريخ وفاتها في 22 أغسطس 2019 والذي يعني أنها خسرت حياتها وهي بعمر الـ21 عامًا.

قتل إسراء غريب

بدأت قصة قتل إسراء غريب في 22 أغسطس 2019، حين نشرت وسائل إعلام فلسطينية نبأ بأن فتاة فلسطينية خسرت حياتها بعد تعرضها للتعنيف على يد ثلاثة رجال من أفراد عائلتها التي أنكرت جريمتها وقالت مُدعية أنها توفيت بنوبة قلبية.

وقبل قتل إسراء غريب بأشهر، تقدم شاب لخطبتها وتمت الموافقة على زواجهما وبدأت الاستعدادات لذلك اليوم، ولكن قبل حفل زواجها بأيام نشرت إسراء غريب صورة تجمعها بخطيبها على وسائل التواصل الاجتماعي وهو ما أثار غيرة إحدى قريباتها التي بدورها وشت لعائلتها ضدها.

وبتحريض من قريبات إسراء غريب، أقدم ثلاثة من أفراد عائلتها، بينهم زوج شقيقتها، على ضربها ضربًا مُبرحًا أدخلت على أثره إلى المستشفى بتاريخ 9 أغسطس/آب.

وفور وصولها إلى المستشفى، تلقت شرطة السلطة الفلسطينية بلاغًا يفيد بوصول فتاة إلى المستشفى مُصابة بكدمات وكسر في عمودها الفقري، وفور وصول قوات الشرطة إلى المستشفى فتحت تحقيقًا في الحادث واستجوبت إسراء وأهلها.

وخلال التحقيقات، لم تتهم إسراء أحدًا وقالت أنها سقطت من شرفة منزلها في حادث عرضي، وبالتالي أغلق الملف في المستشفى وانتهى الأمر بالنسبة للشرطة.

وبعد أيام، سمحت الكوادر الطبية في المستشفى بعودة إسراء إلى بيتها بعد أن تبين أنها تستطيع السير على قدميها بشكل طبيعي.

ليلة قتل إسراء غريب

وفي 22 أغسطس 2019، أي بعد أيام من عودتها الى منزلها، وصلت إسراء غريب مستشفى بيت جالا الحكومي جثة هامدة، وقد تم تحويل جثمانها لمعهد الطب العدلي للتشريح، للوقوف على سبب الوفاة فيما أرسل جزء آخر إلى الأردن.

في 6 سبتمبر، اعتقلت السلطات الفلسطينية ثلاثة أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي، وهم (م.ص) و(ب.غ) و(أ.غ).

في 12 سبتمبر 2019، خلص التحقيق إلى أن غريب توفيت بسبب مضاعفات في نظامها التنفسي بسبب الضرب المبرح والمتكرر، حيث عقد النائب العام الفلسطيني مؤتمرًا صحفيًا أكد فيه أن إسراء غريب قتلت نتيجة الضرب المبرح بناء على مضمون التقرير الذي صرح بأن سبب وفاة إسراء هو قصور حاد في الجهاز التنفسي ناتج عن ما تعرضت له من ضرب مبرح وتعنيف، نافيًا بذلك ادعاءات سقوطها من شرفة المنزل أو تعرضها لنوبة قلبية.

مجريات التحقيق في جريمة قتل إسراء غريب

في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني عقدت محكمة بداية بيت لحم، أولى جلسات المحاكمة في قضية قتل إسراء غريّب، وكانت الجلسة علنية وخُصصت للاستماع إلى عدد من شهود النيابة، وعددهم 41 شاهدًا، ومن بينهم والد الضحية ناصر غريب، وممرضتان وطبيبان من المستشفيين اللذين خضعت فيهما للعلاج والفحص الطبي.

وقالت المصادر التي طلبت عدم ذكر أسمائها، إن مشعوذين كان لهم دور كبير في التدمير النفسي لإسراء غريب، الأمر الذي يُدخلهم في دائرة الاتهام، إذ أخبرها أحد المشعوذين في أحد مخيمات بيت لحم، أنها تعاني من سحر سوف يتسبب في مقتلها، فبدأت تصرفاتها وسلوكياتها تتبدل، وكان لديها هاجس دائم أن ثمة من يلاحق والدها لقتله، وأن هذا دفع عائلتها إلى ضربها ضربًا مُبرحًا لإخراج الجن الذي يتلبسها على حد اعتقادهم، وأن هذه التصرفات دفعت والدها لطلب أن تكون بقية شهادته سرية.

في ديسمبر 2019، حضر ممثلو منظمات حقوقية فلسطينية الجلسة الثالثة حيث استمع إلى شهادة والد إسراء التي استغرقت نحو ساعة ونصف الساعة، وكان جزء من شهادته علنيًا، والجزء الآخر سريًا.

وقال والد إسراء غريب في الجزء العلني عن صفات ابنته، وبأنها عاشت مُدللة في العائلة بصفتها آخر العنقود (أصغر بناته)، وكيف تغيّرت تصرفاتها في الفترة الأخيرة قبل وفاتها، ومن ذلك تخوفها من الجن والسحر، وتكرار أن ثمة أشخاصًا يلاحقون والدها لقتله.

وأكد والد إسراء غريب بأنه تلقى اتصالًا في الليلة التي سبقت عيد الأضحى من ابنه إيهاب، يُخبره بأنها سقطت من شرفة المنزل، فعاد إلى المنزل ليراها؛ فوجدها هادئة في سريرها، وأعاد على المحكمة تفاصيل وقوعها من الشرفة؛ وهي الرواية التي أكدتها العائلة للإعلام في الفترة الأولى لانتشار خبر وفاة إسراء، ثم طلب أن تكون بقية شهادته سرية حفظًا لخصوصية العائلة وتماسكها.

إخلاء سبيل قتلة إسراء غريب

في 17 فبراير 2021، قرّرت محكمة بداية بيت لحم، إخلاء سبيل المتهمين في مقتل الشابة إسراء غريب، بشكل مؤقت، ليستمرّ المسار القضائي بحقّهم وهم طلقاء، لغاية البت في القضية.

وقال محامي المتهمين الثلاثة خالد عمرو أن قرار المحكمة جاء مشروطًا بكفالة عدلية قيمتها 10 آلاف دينار أردني عن كل مُتهم لحين الانتهاء من إجراءات المحاكمة.

وذكر عمرو أن المحكمة نظرت للبينات المقدمة، وتم استدعاء الطبيب الشرعي في الجلسة السابقة وكانت إفادته متناقضة، ما دفع المحكمة إلى الاقتناع بضرورة إخلاء سبيل المتهمين بكفالة، حتى استكمال القضية، لافتا إلى هذا إجراء قانوني.

غضب بعد وفاة إسراء غريب

أثارت جريمة قتل إسراء غريب موجة غضب عارمة لدى مؤسسات نسوية وناشطين حقوقيين، وتحولت قضية إسراء إلى قضية رأي عام في فلسطين خاصة والعالم العربي عامة.

وعبر وسم "#كلنا_إسراء_غريب"، استند الناشطون على موقع التدوين "تويتر" في اتهاماتهم إلى عدة معطيات، أهمها وصول إسراء إلى المستشفى في 9 من أغسطس الحالي مصابة بكسر في عمودها الفقري وعلى جسدها عدة كدمات، ما اعتبر دليلًا على تعرضها لعنف شديد من قبل أهلها.

أما الدليل الثاني الذي استند الناشطون عليه هو تسجيلات صوتية كانت قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال تواجد إسراء غريب في المستشفى يُسمع فيه صوت إسراء تصرخ وكأنها تتعرض للضرب.

كما نشرت إسراء غريب تغريدات قالت فيها بأن صورها التي وصلت لعائلتها كنوع من الوشاية من إحدى قريباتها بأنها التقطتها مع خطيبها بعلم والدتها ولم تخرج معه خلسة.

حساب إسراء غريب فيسبوك

عند البحث عن الحساب الرسمي لإسراء غريب عبر موقع "فيسبوك"، نلاحظ ظهور العديد من الحسابات التي أنشأت باسمها أو أفرادًا يمتلكون ذات الاسم.

وبناء على البحث نستخلص أن الحساب الرسمي لغريب قد حذف وألغي بعد مقتلها على يدي عائلتها.

حساب إسراء غريب إنستغرام

ذات الأمر تم التوصل إليه على تطبيق "إنستغرام" فعند البحث عن الحساب الرسمي لإسراء غريب نلاحظ ظهور العديد من الحسابات التي أنشأت باسمها أو أفرادًا يمتلكون ذات الاسم.