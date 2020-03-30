إصابة المقرئ السعودي أبو بكر الشاطري بـ"كورونا".. تعرف على أشهر إمام في مساجد أوروبا

أعلن المقرئ السعودي أبو بكر الشاطري عن إصابته بفيروس "كورونا" المُستجد COVID-19 وذلك خلال تواجده في لندن.

كتب أحمد بن عبدالعزيز النفيس إمام المسجد الكبير في الكويت، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر" صورة له برفقة الشاطري وأرفقها بتعليق: "دعواتكم لأخي الغالي الشي.. أبو بكر الشاطري، فقد أصيب بكورونا من مقامه في لندن، اللهم اشفه بشفائك، وداوه بدوائك يا أرحم الراحمين".

دعواتكم لأخي الغالي

الشيخ أبو بكر الشاطري

فقد أصيب بكورونا من مقامه في لندن

اللهم اشفه بشفائك

وداوه بدوائك يا أرحم الراحمين 🤲🏻

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سافرت معاه ١٠ أيام وكنا بغرفة واحدة

ووالله إنه لم يترك قيام الليل وورده القرآني

ولا ليلة واحدة فيما أحسب ! pic.twitter.com/5jaqoOSTNj — أحمد بن عبدالعزيز النفيس (@ahmad_alnufais) March 28, 2020

وتابع: "سافرت معاه 10 أيام وكنا بغرفة واحدة ووالله إنه لم يترك قيام الليل وورده القرآني ولا ليلة واحدة فيما أحسب!".

وارتفع اسم الشيخ الشاطري بعد الإعلان عن إصابته بفيروس "كورونا" عبر "تويتر" وقائمًا الأكثر تداولًا على محرك البحث "غوغل" حيث تمنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي الشفاء للمقرئ.

#أبو_بكر_الشاطري



نسأل الله عز وجل له الشفاء والصحة والعافية ..#كورونا pic.twitter.com/2uhA8hGml4 — عـ ـثـ ـمـ ـا ن الحسيني⚖️🇦🇪 #شكرا_محمد_بن_زايد (@alhussainiOS) March 28, 2020

نبذة عن أبو بكر الشاطري

هو الشيخ القارئ أبو بكر بن محمد الشاطري، والملقب بأبي عبد الرحمن، ولد في مدينة جدة عام 1970م، حيث عرف بحسن خلقه، وابتسامته التي لا تفارق وجه، له أربعة أبناء، وأتم ختمتين للقرآن الكريم؛ إحداهما في عام 1409هـ، والأخرى في عام 1428هـ.

عُرف الشاطري بأسلوبه المميز بالخشوع، والتلاوة الفريدة، وخامة صوته الجميلة، بالإضافة إلى قدرته على تغيير صوته في القراءة الواحدة أكثر من مرة، لذلك لقب بالخاشع.

كما يُعد من أشهر القراء في العالم الإسلامي، حيث شارك في العديد من الندوات الإسلامية في العديد من المناطق، مثل: الكويت، والإمارات، والبحرين، وجنوب أفريقيا، وبريطانيا، وأمريكا، وأستراليا، وتركيا، وروسيا، بهدف التعريف بالقرآن الكريم والإسلام.

عمل بالعديد من المساجد فى الدول الأوربية المختلفة.

مؤهلات أبي بكر الشاطري العلمية

حصل الشاطري على إجازة للقرآن الكريم في عام 1416هـ، برواية حفص عن عاصم على يد الشيخ أيمن رشدي سويد، ثم حصل على الماجستير في المحاسبة عام 1420هـ، كما يعد من القراء العشر المشهورين، والمفضلين لدى العديد من الناس.

مسيرة أبو بكر الشاطري في الإمامة

صلي الشاطري في العديد من المساجد في مدينة جدة، مثل: مسجد سعيد بن جبير، ومسجد الراجحي، ومسجد عبد اللطيف جميل، ومسجد الشعيبي في حي السلامة، ومسجد سعيد بن جبير في كندرة، ومسجد الفاروق في دبي، والتقوى في حي روضة، ومسجد جابر العلي في الكويت، وفي جامع الفرقان في حي النسيم في جدة، والذي يئم فيه حالياً.

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