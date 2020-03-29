إصابة زوجة شقيق "بوريس جونسون" بـ"كورونا".. هل هي من نقلت إليه العدوى؟

أعلنت زوجة شقيق رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك في مقابلة مع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

جاء إعلان "غابرييلا مايا" زوجة الأخ غير الشقيق لرئيس وزراء المملكة المتحدة بإصابتها بفيروس "كورونا" المُستجد، بعد ساعات فقط من كشف "بوريس جونسون" عن إصابته بفيروس "كورونا"، وهو ما قد يثير تساؤلات حول دور "مايا" في نقل العدوى اليه.

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وقالت "غابرييلا"، المتزوجة من "ماكس" الذي يمتهن التمويل، إنها "محظوظة كونها لا تزال على قيد الحياة بعد أن جاء اختبارها إيجابي للفيروس التاجي"، وأضافت مايا البالغة من العمر 30 عامًا أيضًا للصحيفة: "ما زلت أتعافى من الفيروس ويلازمني صعوبة في التنفس".

وتمنت "مايا" في لقائها السلامة أيضًا لطفلها، حيث أنها لا تزال بشهور الحمل. كما في الوقت ذاته أبدت تعاطفها الكامل مع ضحايا "كورونا"، قائلة: "قلبي يذوب لمن لم يحالفهم الحظ. إنه أمر محزن حقًا".

جاء ذلك بعد أن شارك "بوريس" رسالة فيديو على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يؤكد فيها إصابته بكوفيد 19.

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وقال رئيس الوزراء: "على مدى الساعات الـ24 الماضية، أصابتني أعراض خفيفة وجاء اختباري ايجابي للفيروس التاجي"، وأضاف: "أنا الآن في عزلة ذاتية، لكنني سأواصل قيادة إجراءات الحكومة عبر الفيديو في أثناء مكافحة هذا الفيروس".

كما كشف وزير الصحة مات "هانكوك" عن أن فحصه أيضًا كان إيجابيًا، في حين أن كبير الأطباء كريس ويتي يعزل نفسه بنفس الأعراض.

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وقد لاحظ "جونسون"، 55 عامًا أولًا أنه يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة وسُعال مستمر، وتم اختباره بناء على نصيحة ويتى، وحصل على النتائج يوم الخميس في منتصف الليل.

وقال إنه سيكون بمفرده لمدة سبعة أيام بموجب المبادئ التوجيهية للصحة العامة في المملكة المتحدة، وقد تم تركيب وحدة لعقد المؤتمرات بالفيديو وحاسوب.

ومن المفهوم أن خطيبته الحامل "كاري سيموندز"، التي من المقرر أن تضع مولودها في حزيران/يونيو، قد غادرت مقر رئيس الوزراء يوم الاثنين، كما نشرت صورة لها مع كلبهما من على سرير شقتها في كامبرويل، جنوب لندن.

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