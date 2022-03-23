إصابة هيلاري كلينتون بفيروس كورونا

أعلنت وزير الخارجية الأمريكية السابقة والمرشحة الرئاسية هيلاري كلينتون إصابتها بـ فيروس "كورونا" COVID-19.

وقالت كلينتون أنها أصيبت بالفيروس رغم حصولها على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وكتبت كلينتون عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين "تويتر": "حسنًا، لقد ثبتت إصابتي بفيروس كورونا، أعاني من بعض أعراض البرد الخفيف لكني أشعر أنني بخير".

Well, I've tested positive for COVID. I've got some mild cold symptoms but am feeling fine. I'm more grateful than ever for the protection vaccines can provide against serious illness. Please get vaccinated and boosted if you haven't already! — Hillary Clinton (@HillaryClinton) March 22, 2022

وقالت كلينتون: "أنا ممتنة أكثر من أي وقت مضى لأن لقاحات الحماية يمكن أن توفرها ضد الأمراض الخطيرة"، وحثت الآخرين على الحصول على اللقاح.

كما أشارت كلينتون إلى أن الرئيس السابق بيل كلينتون "جاءت نتيجة اختباره سلبية ويشعر أنه بخير، لكنه يخضع حاليًا للحجر الصحي".

ويأتي إعلان كلينتون بعد أقل من 10 أيام عن إعلان الرئيس الأسبق "باراك أوباما" إصابته بالفيروس.

كما أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي إصابتها بفيروس كورونا، وهي الثانية لها في غضون بضعة أشهر فقط.

كما أبلغ السيناتور الأمريكي بوب كيسي من ولاية بنسلفانيا عن إصابة بكوفيد-19 يوم الثلاثاء، وكتب على "تويتر": "أنا ممتن لكوني بدون أعراض، هذا تذكير بأن الجائحة لم تنته بعد. يرجى الحصول على التطعيم والجرعة المعززة".