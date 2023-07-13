إطلالة بالجينز .. الأميرة رجوة تنضم للعائلة الهاشمية في أحدث ظهور لها بعد الزواج

البوابة - تحرص الملكة رانيا، زوجة ملك الأردن عبدالله الثاني، على مشاركة لقطات "عفوية" من حياتها إلى جانب عائلتها اللطيفة التي ازدادت قبل أشهر فردًا جديدًا مع زواج ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله من الأميرة رجوة الحسين في الأول من يونيو الماضي.

ونشرت الملكة رانيا قبل دقائق صورة من مرافقتها لزوجها الملك عبدالله في الملتقى الاقتصادي بمدينة صن فالي الأميركية الذي يُعد ملتقى لأباطرة التكنولوجيا وبارونات التمويل وأصحاب الملايين من جميع أنحاء العالم.

كما انضم العرسان الجدد للملك عبدالله وزوجته الملكة رانيا، في ظهورٍ علني هو الثاني لهما منذ زواجهما، إذ سبق وأن شارك الأمير الحسين صورة إلى جانب رجوة من شهر العسل.

إطلالة الأميرة رجوة في ملتقى صن فالي

واختارت الأميرة رجوة أن تحضر الملتقى الاقتصادي بإطلالة عصرية غلب عليها طابع الجينز من العلامة التجارية Maison Alaia، إذ تألفت من "توب" جاء على شكل سترة بطاقية، وتنورة ماكسي انسدلت بانسيابية على جسدها منحتها مظهرًا أنثويًا، فيما استعرضت خصرها النحيل بحزام عريض من الجلد على شكل "كورسيه.

ونسقت الأميرة رجوة إطلالتها بصندل Lyna باللون العسلي، نسقتها مع حقيبة ديور باللون الأسود.

أما على صعيد الشعر والمكياج، تحرص الأميرة رجوة على تطبيق مكياج ناعم وبسيط جدًا يبرز ملامحها الناعمة مع تسريحة ذيل الحصان.

الملتقى الاقتصادي بمدينة صن فالي الأميركية

في شهر يوليو من كل عام، يسافر العشرات من أباطرة التكنولوجيا وبارونات التمويل ورجال الأعمال وأصحاب الملايين والمليارات من جميع أنحاء العالم إلى منتجع جبلي في صن فالي بولاية أيداهو لحضور مؤتمر Allen & Company السنوي، الذي أطلق عليه اسم "المخيم الصيفي للمليارديرات".

ويحظى ملتقى صن فالي بخصوصية شديدة باعتباره ملاذًا لرجال الأعمال وأصحاب النفوذ من جميع أنحاء العالم وفرصة مثالية لمزج العمل مع المتعة وإتمام أهم الصفقات التجارية.

وسيستمر حدث هذا العام في الفترة من 11 يوليو إلى 14 يوليو.

أهم الحضور في الملتقى الاقتصادي بمدينة صن فالي الأميركية

نشرت Variety قائمة تضم 50 شخصًا تمت دعوتهم إلى الملتقى الاقتصادي بمدينة صن فالي الأميركية هذا العام، ومنهم: