الأمير عبدالعزيز بن نواف في الزفاف الملكي الأردني.. ما هي صلة قرابته بالأميرة رجوة؟

البوابة - تداولت صفحات تُعنى بأخبار العائلات المالكة حول العالم صورة للأمير عبدالعزيز بن نواف بن مشعل بن سعود أثناء حضوره حفل زفاف الأمير الحسين والأميرة رجوة الذي أقيم الخميس الموافق للأول من يونيو/حزيران 2023.

وبحسب الصورة التي انتشرت بعد أيام من الزفاف الملكي، فقد تواجد الأمير عبدالعزيز بن نواف في قصر زهران العامر، في العاصمة الأردنية عمّان، والذي شهد مراسم عقد قران الأمير الحسين على الآنسة رجوة والتي نالت لقب "الأميرة رجوة الحسين".

الأمير عبدالعزيز بن نواف بن مشعل بن سعود

ما هي صلة قرابة الأمير عبدالعزيز بن نواف بالأميرة رجوة؟

وأعاد مراقبو الحدث الملكي تداول صورة قديمة جمعت الأمير عبدالعزيز بن نواف آل سعود بالأميرة رجوة الحسين في يوم خطوبتها شهر أغسطس الماضي.

وقد التقطت الأميرة رجوة صورة تذكارية مع الأمير عبدالعزيز بن نواف في منزل والدها، السيد خالد آل سيف، بمناسبة خطوبتها من الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بحضور عائلتها والملك عبدالله والملكة رانيا وعدد من أمراء البيت الهاشمي.

وتسائل عدد من مراقبي الحدث الملكي عن صلة القرابة بين الأمير عبدالعزيز بن نواف والأميرة رجوة، وتبين بأنه ابن خالتها فوالدته هي الأميرة عفراء بنت نايف بن عبد العزيز بن أحمد السديري، شقيقة السيدة عزة بنت نايف بن عبد العزيز بن أحمد السديري.

من هي عفراء السديري مصممة اقراط رجوة؟

قدمت الأميرة عفراء بنت نايف بن عبد العزيز بن أحمد السديري هدية للأميرة رجوة بمناسبة حفل زفافها من الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، كانت عبارة عن الأقراط مصنوعة من الألماس الأصفر والذهب الأصفر.

وظهرت الأميرة رجوة مرتدية هدية خالتها في حفل الحناء الذي أقيم في قصر الحسينية قبل مراسم الزفاف بأيام بحضور الملكة رانيا وأميرات البيت الهاشمي وعدد من سيدات المجتمع الأردني.

وتعد الأميرة عفراء بنت نايف بن عبد العزيز بن أحمد السديري زوجة الأمير نواف بن مشعل بن سعود آل سعود ( والده كان أمير منطقة نجران سابقًا ) وانجبت منه الأميرة نورة، الأمير مشعل، والأمير عبد العزيز.