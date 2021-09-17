إطلالة صيفية بامتياز.. محمد بن سلمان يلتقي بتميم بن حمد في البحر الأحمر

انشغلت وسائل الإعلام العربية خلال الدقائق القليلة الماضية بتفاصيل اللقاء الذي جمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد ومستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد آل نهيان.

وذكرت وسائل الإعلام بأن اللقاء الذي وصف بـ"التاريخي" عُقد في منطقة البحر الأحمر دون ذكر المزيد من التفاصيل.

لقاء ودي أخوي بالبحر الأحمر

يجمع سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان. pic.twitter.com/2nAUJ8HPM5 — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) September 17, 2021

وفي الوقت الذي حاولت فيخ وسائل الإعلام التوصل إلى تفاصيل إضافية اللقاء، انشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة الأمير محمد بن سلمان والأمير تميم بن حمد التي اعتمداها خلال اللقاء.

وكان مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي بدر العساكر قد نشر صورة من لقاء بن سلمان ببن تميم وآل نهيان عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر".

وأرفق بدر العساكر: "لقاء ودي أخوي بالبحر الأحمر يجمع سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان".

ولم يذكر العساكر أي تفاصيل إضافية عن الاجتماع الذي أرفقه بصورة ودية يتوسط فيها الأمير محمد بن سلمان أمير قطر تميم بن حمد ومستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد آل نهيان.

وبعد دقائق، انتشرت صورة اللقاء على مواقع التواصل الاجتماعي حيث وصفها بعض المغردين بأن الأطراف الثلاثة اعتمدوا إطلالة صيفية بامتياز وبأنها طريقة أنيقة لتوديع فصل الصيف.